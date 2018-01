/ Cada vez son más los jóvenes que recurren a una serie de productos para, supuestamente, obtener el bronceado perfecto. Así, ante el inicio de la temporada de verano, la Liga Contra el Cáncer advirtió sobre el riesgo del uso de sustancias tradicionales, así como la posible llegada de modas que ya se presentan con fuerza en países vecinos.La doctora Clerck Torres, especialista en prevención de tipos de cáncer de la citada institución, dijo que en nuestro país se usan bebidas gaseosas, supuestos aceites vegetales y naturales, cremas bronceadoras y hasta cámaras solares.Respecto a estos productos advirtió que todas estas técnicas atraen radiación y las personas están propensas a desarrollar cáncer de piel. Indicó que al 95% de los casos se le denomina carcinoma basocelular. Se presenta como heridas que no dejan de sangrar durante varios días o semanas. Aun así, son consideradas benignas porque la enfermedad puede curarse con una intervención quirúrgica.Sin embargo, se refirió a otro tipo de cáncer de piel que es mortal. Indicó que no presenta síntomas al inicio y se detecta cuando ya está avanzado."Preocupa que estos productos sean utilizados por gente muy joven, que va desde los 15 a 35 años. El cáncer no lo van a desarrollar ahora, sino en unos 20 o 30 años", sostuvo la especialista.En tanto, el cirujano oncólogo Raúl Velarde, director médico de la Liga Contra el Cáncer, se refirió a modas de bronceado que ya se están presentando en países vecinos. Por ejemplo, las conocidas como la 'marquinha' y el 'sunburn art', que aumentarían los casos de cáncer de piel.La primera tiene su origen en Brasil y consiste en poner cintas adhesivas en los bordes del bikini, a fin de que el marcado del bronceado en la piel sea mucho más significativo.En tanto, la otra es una técnica muy popular en Estados Unidos. Consiste en realizar dibujos con el bloqueador en partes específicas del cuerpo. Esto hará que las zonas que han sido protegidas de los rayos ultravioleta (UV) formen una especie de tatuaje.DATOS- El médico cirujano Raúl Velarde señaló que en el Perú aumentan, cada año, los casos de cáncer de piel. "Ahora estamos bordeando los dos mil casos", indicó.- Dijo que lo más riesgoso de las modas empleadas en otros países es que las personas deben exponerse al sol, sin ningún protector, al menos durante tres horas consecutivas para lograr el color de piel deseado.- Recomendó a los veraneantes no exponerse al sol, principalmente, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., porque son los horarios con mayor intensidad de rayos UV.Vea también Actriz Shannen Doherty se pasea por Lima y Cusco Alberto Fujimori sufrió recaída y continuará internado en la clínica [VIDEO] Lejos de Yordy Reyna, Valeria Roggero se luce en las playas de Cancún Niña de 11 años con cáncer cumplió su sueño de conocer a Edison Flores [VIDEO] Año Nuevo 2018: Consejos de seguridad para recibir esta fiesta en la playa Korina Rivadeneira disfruta de la playa y seduce en bikini Elmer Cuba: "El factor de riesgo para 2018 es la política" Piura: Fallecidos por dengue ya sumaron 41Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi