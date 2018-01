/ Por quinto día consecutivo se han llevado a cabo una serie de protestas en Irán debido al alto costo de la vida, dejando como saldo solo este 1ero de enero un total de 9 personas fallecidas, mientras que 300 han sido detenidas . El presidente Hasán Rohaní ha hecho un llamado a la calma y ordenó la restricción de actividad de las redes sociales , pese a esto las protestas han continuado.Manifestó que los enemigos de Irán han incitado a algunos grupos para generar incidentes porque "no toleran los éxitos que Irán ha obtenido con el acuerdo nuclear suscrito en julio de 2015 con el G5+1 y en sus medidas contra el terrorismo en la región. Indicó además que el pueblo puede criticar y protestar pero señaló también que deben exigir la manera legal para expresarse.Por su parte el Parlamento iraní acusó a Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí de avivar los disturbios generados en las manifestaciones que se han ocasionado.El presidente estadounidense Donald Trump ha publicado por su cuenta Twitter varios mensajes criticando a las autoridades iraníes y este lunes 1ero. de enero publicó lo siguiente: "el gran pueblo iraní ha sido reprimido durante muchos años. Están hambrientos de comida y libertad. Junto con los derechos humanos, la riqueza de Irán está siendo saqueada. ¡ES HORA DE UN CAMBIO!"Mientras tanto el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu negó la acusación hecha por Rohani de que Israel está detrás de todos estos disturbios. Esto lo hizo a través de un comunicado donde calificó de "falsas" e "hilarantes" las acusaciones realizadas.El Parlamento iraní se reunió y reconoció que se ha producido un deterioro de la confianza de la población debido al aumento de costo de la vida, la política económica y los casos de corrupción que se han detectado.Aún continúa sin funcionar la red social Telegram, pues a través de ella se realizaban los llamados a participar en las protestas.Por su parte el Ministerio del Interior afirmó que no ha otorgado ningún permiso para convocar manifestaciones. Durante las protestas fueron incendiados contenedores de basura y rompieron los vidrios de algunos bancos.El gobernador de la provincia de Markazi, ubicada en la ciudad de Arak, señaló que los manifestantes golpearon a once policías y acuchillaron a otro, que se encuentra hospitalizado en grave estado. Rusia advirtió hoy que la injerencia foránea en los asuntos internos de Irán es "inadmisible" y expresó su esperanza en que la situación en ese país no se desarrolle por la vía de la violencia y el derramamiento de sangre.Redacción Noti Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi