Un total de 97 incendios, causados principalmente por el uso de pirotécnicos , fueron parte de las más de 300 emergencias que atendió el Cuerpo General de Bomberos debido a las celebraciones del Año Nuevo .La cifra de incendios representa un incremento del 15% en comparación con el año pasado. De acuerdo con voceros de dicha institución, la mayoría se produjo en los conos de la capital debido a la manipulación de artefactos pirotécnicos.Uno de los más fuertes ocurrió a las 2:00 a.m. en el asentamiento humano Tres Compuertas, en el Rímac. Un pirotécnico cayó en el segundo piso de una casa construida con madera y calamina, y ello desató el fuego. Este se propagó rápidamente hacia viviendas contiguas.La tragedia pudo haber sido mayor debido a que un niño de 12 años se había quedado atrapado en uno de los inmuebles. Sin embargo, una rápida intervención de los bomberos permitió que el menor fuera rescatado sano y salvo.Fueron 12 unidades de bomberos que llegaron al lugar y trabajaron varias horas para apagar las llamas.Por otro lado, en San Martín de Porres, hubo un voraz incendio en el cuarto piso de un inmueble, donde se almacenaban costosas máquinas de un restaurante.Los vecinos de la zona contaron que el siniestro habría sido causado por unos niños que habían estado jugando con pirotécnicos.Lamentablemente, el uso del citado material también dejó herido a un padre de familia en San Martín de Porres. Carlos Barreto perdió cuatro dedos de la mano izquierda cuando hizo estallar el peligroso cohetón conocido como ratablanca.MÁS DE 300 EMERGENCIASEn total fueron 330 emergencias que atendieron los bomberos entre las 10:00 a.m. del 31 de diciembre y las 10:00 a.m. de ayer.Fue una noche de accidentes de todo tipo. Uno de los hechos ocurrió en un local ubicado en la Calle de las Pizzas de Miraflores. Ahí, Carolina Figueroa (28) sufrió una descompensación mientras celebraba la llegada del Año Nuevo.Serenos de la Municipalidad de Miraflores le dieron los primeros auxilios y la llevaron al hospital Casimiro Ulloa. No obstante, los médicos informaron su deceso.En la Costa Verde, también en este distrito, un sujeto que iba en su auto a excesiva velocidad terminó chocando contra otro vehículo que estaba estacionado.Como consecuencia, una pareja resultó herida y fue llevada a una clínica cercana. El conductor que causó el accidente habría estado bajo los efectos del alcohol.TENGA EN CUENTA- Otros incendios también se produjeron en Comas, Los Olivos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, San Isidro y Barranco.- Un joven falleció tras ser atropellado en la cuadra 52 de la Av. Javier Prado Este, en La Molina. El conductor huyó del lugar, pero todo fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona. La Policía busca al responsable.