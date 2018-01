/ Comenzar el año leyendo el berrinche de Mario Vargas Llosa en El País contra PPK fue "priceless". ¡Me hizo la fiesta! Su otrora adalid PPK se limpió el trasero con él. ¡Maravilloso verle rabiar!- Luego de aguantar leer por meses los insufribles sermones "republicanos" y llenos de moralina de Carmen McEvoy en EC, me imagino que dicha historiadora ya habrá renunciado al generoso cargo (político) de embajadora en Irlanda que le otorgó el ahora traidor supervillano fujimoristoide de PPK. ¿O va a aferrarse al cargo, como la roja Mocha "Maserati" García Naranjo en Uruguay durante el humalismo? ¿Pesa más el bolsillo o la conciencia? Y espero que lo mismo hagan todos los caviares que andan metidos ahora en el Estado peruano. Sean consecuentes, muchachos. ¡Procurador Luis Huerta Guerrero, váyase de Justicia!- No soy carcelero de nadie, pero es muy bueno que se haya condenado al vándalo de Walter Aduviri por sus salvajadas en Puno y espero que se cumpla la ley. Lástima que no pueda pagar los US$30 millones que la minera Bear Creek nos ganó en el CIADI por su culpa. Mientras menos impunidad, menos salvajismo. Y espero que los asesinos de policías en la estación de Petroperú durante el 'Baguazo' tampoco queden impunes, por más que La República o la todopoderosa ONG IDL les defiendan: no por que seas aymara o nativo puedes ir destrozando o matando sin castigo.- La pataclauna Wendy Ramos tanto iba de bondadosa por la vida -hasta en los libros escolares humalistas la habían puesto de "heroína social"- y terminó siendo otra enfermita de odio más. ¡Desearle insomnio eterno por Twitter a la premier Aráoz!-Vecino, marche todos los días, que caminar es bueno para la salud y a usted le gustaba desfilar en el Humboldt. Un día marche contra Tutankamón, otro contra Piérola, etc…Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi