El fiscal superior Alonso Peña Cabrera , jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público , informó que el principado de Andorra atendió en forma positiva el 80% de los pedidos de información presentados por el Perú relacionados con el caso Odebrecht ."El 80% de los pedidos han sido atendidos en forma positiva. Ha sido formidable el trabajo a pesar de que no tenemos un tratado bilateral ni acuerdo de entendimiento, pero se han invocado acuerdos internacionales", manifestó.En Andorra se descubrieron depósitos de Odebrecht por US$15 millones en coimas a empresarios y ex altos funcionarios del Perú, entre ellos Miguel Atala Herrera -ex presidente Petroperú-, el abogado Jorge Cánepa, Gabriel Prado, Juan Carlos Zevallos Ugarte, entre otros personajes.En tanto, de Brasil se recibió de manera óptima el 40% de los pedidos de asistencia requeridos.Según declaró Peña Cabrera al programa Sin reserva, Brasil es el país al cual se ha pedido mayor asistencia, considerando que ahí se encuentra "el caso madre" de las investigaciones que involucran a las empresas brasileñas.