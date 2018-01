/ Perú21 consultó al abogado Gunther Gonzales , especialista en derecho registral, quien denunció en su oportunidad que la red Orellana venía operando al interior de la Sunarp . Explicó los instrumentos legales que fueron vulnerados por la organización criminal.El letrado identificó tres niveles que superó la organización: "En el primer nivel, que es el normativo, se permitió la modificación de normas, como aquella que facilitó la inscripción de los famosos laudos arbitrales, pese a que esa reforma carecía de informe técnico que la respalde. La organización de Orellana utilizó esa norma a partir de 2008, que coincidió con la gestión de Delgado Scheelje".También sostuvo: "Es importante señalar que la institución registral tiene la potestad de emitir normas. Si se necesita una modificación, al día siguiente sale publicado; cambian las normas a diestra y siniestra y, hasta la fecha, lo siguen haciendo. Mal utilizan esa competencia que les facultó la ley para cambiar las normas registrales que terminaron favoreciendo a esa organización, esto es en el primer nivel"."El segundo nivel es el operativo. La organización Orellana logró vulnerar los controles porque había algunas personas involucradas en la Sunarp. Por ejemplo, según se informó, al parecer, la mesa de partes recibía los títulos que se direccionaban para que vayan a caer en una misma persona que no hacía ninguna objeción. En el tercer nivel, algunos registradores se involucraron y aparecen recurrentemente inscribiendo títulos", enfatizó.El letrado advirtió que Sunarp no debe emitir normas, porque regulan los derechos de propiedad y asociación y en la práctica se ha demostrado que esa competencia normativa no ha reducido la informalidad.Vea también El tema de hoy: ¿Tiempos de reconciliación? Bancadas divididas para buscar salida de PPK tras indulto Ollanta Humala y Nadine Heredia esperan pronunciamiento del TC Más allá de la crisis política Fiscal Alonso Peña confirmo que pedidos a Andorra fueron atendidosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi