/ Un grupo de asaltantes armados aprovecharon la madrugada de este martes para asaltar uno de los locales de la cadena de supermercados Metro ubicado en San Juan de Miraflores.Dos de los delincuentes rompieron el vidrio de la mampara en la entrada principal con un martillo e ingresaron al recinto, llevándose un aproximado de 15 mil soles en equipos tecnológico s tales como celulares, tablets, laptops que trasladaron en un automóvil Toyota Yaris en el que esperaba un tercer cómplice.El personal del supermercado mencionó que los delincuentes pensaron que en el recinto no habría nadie debido a un anuncio en el que se anunciaba a los consumidores que la tienda no atendería durante el feriado. Sin embargo, personal de seguridad se encontraba dentro del recinto. No obstante, optaron por no enfrentarse a los delincuentes.Trascendió que los delincuentes utilizaron guantes para evitar dejar sus huellas dactilares en la escena del robo. No obstante, dejaron el martillo con el cual rompieron la mampara.La Policía acudió hasta el lugar y revisó las grabaciones de la cámara de seguridad ubicada sobre el ingreso por el que los delincuentes entraron, y otra de 360 grados ubicada en los exteriores del supermercado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi