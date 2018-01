/ La controversial abstención de 10 parlamentarios de Fuerza Popular al momento de la crucial votación de la vacancia presidencial en el Congreso ha evidenciado serias diferencias en el accionar de la bancada "naranja".La posición asumida por este grupo de legisladores, que empieza a ser identificado como "albertista", ha sido tomada como un "desacato" por la agrupación liderada por Keiko Fujimor i, que apostaba por la vacancia.Al respecto, varios analistas sostienen que, tras el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori , Keiko deberá evaluar el liderazgo que tendrá en su partido y la proporción de poder que deberá ceder a su padre si desea mantener a su bancada unida y no perder la mayoría parlamentaria en el Congreso.NEGOCIACIÓN Para el analista político José Carlos Requena , si bien es difícil que los legisladores pasen por un proceso disciplinario, es un mecanismo que no termina de descartarse. Ello debido al "liderazgo férreo" que ha practicado Keiko Fujimori desde que formó su agrupación política."Hasta ahora Keiko ha querido mostrar un liderazgo muy fuerte , como en la campaña del 2016, en que se deshizo de la guardia vieja del fujimorismo aunque le dijeran lo que le dijeran", sostuvo en diálogo con este diario.No obstante, recalcó que este grupo, encabezado por Kenji Fujimori , al contar con el respaldo del expresidente, puede entablar un diálogo con la lideresa de la agrupación y hacer que su mandato sea "más flexible".En esa línea, reafirmó que la postura que adoptará Keiko Fujimori ante su padre dentro de la agrupación será crucial para la posición que adopte la bancada "naranja" en los próximos meses."¿Le va a reconocer un liderazgo moral o fáctico, o más bien lo va a mantener al margen? Esto recién lo vamos a ver (…) Además, si el padre empieza a tener algún nivel de influencia o participación política en la agrupación, el indulto que otorgado -según indica el presidente Kuczynski por razones humanitarias- va a ser muy cuestionado. Es una situación bastante compleja ", recalcó al señalar que "el indulto también ha descolocado al "liderazgo formal" de Fuerza Popular.Finalmente, explicó que, ante una eventual renuncia, los parlamentarios "albertistas" "van a tener que medir bien si están dispuestos a sacrificar" las comisiones que presiden."Si se quieren mantener unidos, el fujimorismo del antiguo régimen va a tener que encontrar un punto de conciliación con el neofujimorismo (…) La ruptura tampoco puede descartarse, pero es muy costosa", sentenció.NO VA En tanto, el experto en temas políticos Fernando Tuesta afirmó que el fujimorismo muestra una clara diferencia entre sus posturas. Sin embargo, descartó que la agrupación "naranja" proceda con la apertura de un proceso disciplinario contra sus integrantes, debido a que ello le costaría una presencia importante en el Parlamento."El fujimorismo actualmente está de alguna manera dividido y el padre va a tener que resolver eso con los hijos", aseguró a este diario.Añadió que el apoyo del expresidente Fujimori a este grupo de legisladores sería la razón por la que no se formalizará un proceso contra ellos."Alberto Fujimori está fuera y ellos son los que lo han apoyado. No creo que el padre, a través de Kenji, cuando reúna a los hermanos, vaya a permitir que justamente pasen a disciplina a quienes lo apoyaron", explicó.No obstante, recalcó que este grupo, encabezado por Kenji Fujimori, al contar con el respaldo del expresidente, puede entablar un diálogo con la lideresa de la agrupación y "negociar cuotas de poder" en la bancada."De hecho, (Keiko Fujimori) va a tener que ceder. Eso es lo más claro. Ya no está compitiendo con Kenji, sino con Alberto", sostuvo.En esa línea, destacó que el silencio mostrado por voceros de Fuerza Popular en los últimos días muestra que la facción afín de Keiko estaría descartando oficializar una medida contra sus compañeros."Una cosa es que Fuerza Popular los hubiera pasado a disciplina estando preso Alberto Fujimori y otra es una vez que ya salió. (…) Por más que digan lo que digan, ellos -al ser fujimoristas- le deben al parecer su existencia (en la política) a Alberto Fujimori", puntualizó.Señaló que ante un panorama negativo , la bancada "naranja" perdería posicionamiento en el Congreso y tendría que verse en la necesidad de hacer alianzas con otras bancadas para aprobar o no proyectos de ley, obtener plazas en comisiones clave y permanencia en la Mesa Directiva.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi