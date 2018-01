/ Con mariachisUn grupo de simpatizantes le llevó mariachis a Alberto Fujimori, quien se encuentra internado en la Clínica Centenario. En el frontis del nosocomio, los "naranjas" le dedicaron la canción "Mi querido viejo" minutos antes de recibir el Año Nuevo.Con mamá SusanaEs muy probable que Keiko haya recibido el año junto a sus hijas y esposo, pero su hermano Kenji la pasó con mamá Susana, a juzgar por una fotografía que él mismo se encargó de colgar en Twitter, en la que aparece con gorro y guirnaldas amarillas.SamuráiQuien le reventó cohetes al menor de los Fujimori fue el "albertista" Aguinaga, que lo llamó "samurái" y lo felicitó por luchar "con todo y contra todos" por la libertad de su padre, internado aún en clínica de Pueblo Libre.Con los muñecosEn el oficialismo siguen más palteados que muñeco de Año Nuevo, porque de renunciar uno más a la bancada, quedarían con 14 y correrían el riesgo de perder la presidencia de una de las tres comisiones que poseen. A Guía y Lombardi les han hecho jurar bajo 10 biblias que no se irán.MovidasY en la dirigencia ppkausa están cabezones porque un sector viene impulsando la idea de ir junto a Alianza Por el Progreso en los comicios regionales. El "apepista" Richard Acuña ha puesto cara de desprecio ante semejante insinuación.ContactoLa semana pasada, en el local central del PPC, se realizó la primera sesión de la Comisión Política del partido, bajo la presidencia de Alberto Beingolea, y una de sus primera medidas fue pedirle a los jóvenes que inicien el contacto con las regiones al menos vía telefónica.Un detalleEn dicha reunión, a cada uno de los miembros de la nueva directiva presentes se les entregó una botella de pisco -con un muy original detalle en su cajita de presentación- elaborada por el Colegio de Arquitectos del Perú -región Lima- del periodo de la junta directiva 2017-2020, que coincide con el tiempo para el cual fue elegido el también comentarista deportivo.Bases suspicacesEn las bases pepecistas se siguen preguntando por qué el "Burbujón", siendo presidente del PPC, no fue convocado a la cita que sostuvo Kuczynski con el "Tucán" Bedoya y Lourdes Flores Nano.Nada relevantePara que no se piense que pasaron por encima de él en su condición de principal dirigente pepecista, el propio "Burbujón" se habría encargado de aclarar por las redes que no se trató ahí ningún tema relevante que deba informarse y que la invitación fue a título personal. ¡Plop!Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi