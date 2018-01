/ El congresista aprista Mauricio Mulder , quien también es presidente de la Comisión Política del partido de la estrella, denunció que sus "compañeros" Jorge del Castillo y Luciana León se encuentran en "una posición de rebeldía", de modo tal que, de no someterse al proceso disciplinario en marcha, podrían incluso ser expulsados de la Célula Parlamentaria Aprista.Sus colegas Jorge del Castillo y Luciana León rechazan la legalidad de la Secretaría de Disciplina, pues sostienen que hay una apelación ante el JNE para revocar las elecciones apristas…Están hablando piedras y la verdad es que es una situación de rebeldía inaceptable. Desafortunadamente no se cumple con la palabra, porque Del Castillo en su momento dijo que apenas saliera la resolución del JNE, él iba a reconocer a la dirigencia del partido, y la resolución ya salió. En tiempo récord, el JNE ha inscrito al partido, y es una decisión inapelable.Pero no aceptan esta decisión…Ellos no quieren acatar porque están en una situación de rebeldía; entonces, el Reglamento Nacional de Disciplina se tendrá que aplicar conforme se señala. En los casos en donde hay una situación de rebeldía, bueno, se operarán los mecanismos correspondientes.¿Cuál son esos mecanismos?La Secretaría Nacional de Disciplina formula los cargos y eso pasa a un tribunal de avocamiento, que hace una investigación y determina una sanción. Esto puede ser apelado, porque hay todo un mecanismo de debido proceso.Del Castillo y León también se quejaron porque, según consideran, la discrepancia sobre la vacancia presidencial se debió resolver en la Célula Parlamentaria Aprista…La Célula Parlamentaria Aprista es un órgano del Partido Aprista, no es independiente. Está sujeta a las normas del partido y los cinco miembros de la bancada somos militantes inscritos del partido. Es más, en el caso de Del Castillo y el mío, nosotros llevamos inscritos más de 40 años, y las normas del partido eran mucho más estrictas que las de ahora. Antes, por ejemplo, a una persona que tenía una actitud como la de ellos, en la época de Haya de la Torre simplemente se le hubiera expulsado. Siempre la disciplina ha sido fundamental.Ellos podrían ser expulsados si siguen en rebeldía, de acuerdo con lo que me dice…No quiero adelantar opinión, pero ellos tienen que saber qué es lo que pasa cuando en un partido en el que militan no se aceptan las normas. Hay diversas gradaciones de sanciones, la más grave es la expulsión.Pero León se escuda en que Haya de la Torre hacía prevalecer la democracia…Haya de la Torre tenía un lema: "Nadie está por encima de las reglas del partido, ni siquiera yo". Cuando escucho hablar a Luciana León sobre las enseñanzas de Haya de la Torre, digo: pero, por favor, ¿qué enseñanzas? Haya de la Torre jamás dijo que la disciplina atentaba contra la democracia. Ella desconoce completamente la historia y la cultura con la que el partido se ha desarrollado a lo largo de 90 años. No se puede manosear el nombre de Haya de la Torre de esa manera.Lo cierto es que es algo inusitado un conflicto de tal magnitud en la bancada aprista, ya que antes se solucionaban los problemas internamente…Así es, muchas veces hemos tenido discrepancias internas, pero a la hora de la votación había que plegarse. Tener una posición de rebeldía, y en un tema político tan importante como la vacancia, es una decisión contraria a la disciplina del partido. Creo que aquí hay algún tipo de interés al lado del Gobierno, y lo peor de todo es que con su voto han alentado que el señor Kuczynski pacte con Alberto Fujimori. Tendrán que asumir la responsabilidad del indulto.Si Del Castillo acepta formar parte de un gabinete multipartidario, me imagino que tendría que contar con el permiso del APRA…Evidentemente, pero el partido ya ha tomado una decisión en dos plenarios que hemos tenido: ningún miembro del APRA va a participar en cargos de alta confianza en el gobierno de Kuczynski. Nosotros somos un partido de oposición.DATOMauricio Mulder, congresista del Apra. Abogado, periodista y político peruano. Ha sido secretario general del APRA. Congresista de la República reelecto desde el 2001.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi