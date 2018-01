© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Ya sea por tradición, por agüero o por disfrute, son muchas las personas que salen cada primero de enero de sus casas hacia las playas. Algunos turistas encuentran en las aguas azules de Cartagena la magia y el paraíso esperado para comenzar un nuevo año, mientras que los cartageneros ven la mejor manera de gozar a su ciudad.Este fue el caso de Xiomara López, quien en compañía de sus familiares y 40 personas de su iglesia, se sentó en una silla playera en la arena de Castillogrande a comenzar el año de la mejor forma. ?Llegamos a las 9 de la mañana, normalmente venimos a la playa pero este año quisimos que fuera diferente y celebramos con un paseo en la playa?, comentó Xiomara, quien estaba en las playas de Castillogrande porque las considera más tranquilas y no se llenan tanto.Mientras que María Cristina, proveniente de Palmira -Valle-, prefirió por segunda vez ir hasta la playa para recargarse de buenas energías en este 2018.Acostumbra a llegar desde temprano -8 a.m.- porque a medida que se acerca el mediodía las personas visitan más las playas.No hubo mucha genteEn un recorrido hecho por El Universal se notaba una gran ausencia de personas en playas, pues a mediodía de ayer se notó muy poca gente en comparación a años anteriores, incluso uno de los salvavidas señaló que no se veía ni la cuarta parte que en otros años, pues parecía un domingo normal.No solo en estos balnearios hubo presencia de personas, sino también en Bocagrande, El Laguito, Marbella, La Boquilla, Manzanillo, Islas del Rosario y Barú.Con acompañamientoAdemás de uniformados de la Policía que estuvieron pendientes de las recomendaciones para el buen uso de las playas, salvavidas estuvieron pendientes todo el día de los bañistas para atender cualquier emergencia y que no se presentaran tragedias.En esta temporada los balnearios son visitados frecuentemente, por eso las autoridades recomiendan:1.No bañarse en las partes profundas del mar.2. Estar pendientes de los niños.3. Alejarse de las rocas, pues cuando hay fuerte oleaje puede que se golpee con las mismas.

© David Osio Venezuela