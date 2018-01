© David Osio

Los productores están elevando sus voces de rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual permitirá la devolución del 100 % del IVA a las grandes industrias en lugar de solo el 50 %. Los agricultores refirieron que son ellos en realidad quienes tributan y no las multinacionales que serán beneficiadas con la medida.Héctor Cristaldo, del Gremio de la Producción, comentó a la 650 AM que hay gente en el campo que está muy molesta con esta decisión del Poder Judicial.Si bien no está resuelta de manera institucional, se haría un tractorazo en los próximos días, ante la molestia que genera que el dinero del agricultor no termine en Hacienda, sino que en manos de nueve o diez grandes empresas.Comentó que la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) miente y sostuvo que los productores son los que en realidad pagan los tributos al fisco y no las multinacionales.?El secreto está en que el productor es el que paga el impuesto, pero ellos figuran como los que llevan la plata a Hacienda.Ahora ellos piden que se les devuelva la plata que no pusieron. El agricultor es el que paga, otro es el que figuretea y ahora tiene la caradurez de ir a pedir la plata?, lanzó.El entrevistado dijo que Hacienda debe accionar porque solo en IVA se genera 140 millones de dólares y que se debe explicar la situación actual, ya que siempre se piensa que los agricultores no tributan.?La ministra (Lea Giménez) sabe bien el monto, lo otro es solamente media verdad (sobre que solo 35 millones es el monto en cuestión y no 140 millones, según los que serán beneficiados)?, acotó.Cristaldo refirió que solamente pueden señalar la irregularidad a la opinión pública porque no pueden adoptar otras acciones legales.?Esta tarde tenemos una reunión en donde vamos a conversar sobre el tema y capaz fijemos una fecha para movilizarnos?, puntualizó.

