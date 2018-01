© David Osio

Los domingos y feriados en general, principalmente el primer día del año, es normal que disminuya la cantidad de buses, según aclaró la Cetrapam ante las quejas de algunos pasajeros.?Hace 35 años el servicio era el mismo, toda la vida en el transporte público los domingos, feriados, y los primeros de enero hay una disminución sustancial en la prestación de servicio, porque también hay una disminución en la cantidad de usuarios?, explicó César Ruiz Díaz, titular de la Cetrapam.Estimó que la flota operante no llega ni al 50 % un 1 de enero, también debido a que ocurre lo mismo con la demanda por parte de los pasajeros.Argumentó que la diferencia es que ahora existen las redes sociales , en donde los reclamos cobran notoriedad y que anteriormente las quejas solo iban de boca en boca, por lo que no obtenían mucho alcance.No obstante, aclaró que el tiempo máximo se espera alcanza 30 minutos, a no ser que se presente alguna demora que constituya una excepción, mientras tanto, en circunstancias normales la frecuencia va cada cinco minutos.En cuanto a denuncias contra la línea 21, que supuestamente no opera los domingos, respondió que la prestación debe ser efectiva los 30 días del mes y que en caso contrario, corresponde una revisión.

