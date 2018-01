© David Osio

Si los parlamentarios dan una respuesta negativa a sus intereses, al no rechazar el veto parcial al presupuesto 2018, los docentes adelantaron que podrían afectar al calendario escolar de este año.Este martes 2 de enero se realiza la sesión extraordinaria de las cámaras de Senadores y de Diputados, para tratar la objeción parcial al Presupuesto General de la Nación (PGN), emitida por el Ejecutivo. Lo resuelto es sobre el aumento salarial a los docentes y personal de blanco de algunos sectores de la salud, como ser del Hospital de Trauma, del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, además de entidades descentralizadas como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Industria Nacional del Cemento (INC).Al respecto, Gabriel Espínola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación en el Paraguay (Otep), dijo a la 970 AM que de no rechazarse dicha medida adoptada, se pondrá a consideración de los integrantes y estimó que se afectaría el año lectivo.?Esperamos que se rechace el veto parcial.Este presupuesto tiene déficit en cuando al escalafón porque 36.000 docentes no recibirán lo que les corresponde en ese aspecto y 48.000 no percibirán su bonificación familiar como lo habíamos acordado en mayo?, dijo.Asimismo, el dirigente reconoció que el Ministerio de Hacienda no podrá sostener mayor demanda a los programas sociales con la recaudación que actualmente registra y argumentó que eso se debe a un problema del Estado con la evasión impositiva y además sobre la falta de la implementación de otros impuestos, como a la cajetillas de cigarrillo.?Hay posibilidades de tener un superávit de recaudación y destinar a los sectores necesarios?, consideró.

