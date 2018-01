/ Por Eduardo García Z. 08:20.Lima, ene. 2. El ministro de Educación, Idel Vexler, informó que presentará un proyecto de ley al Congreso para que el concurso de nombramiento de maestros rija por cuatro años y no dos como actualmente sucede, lo cual beneficiaría a 160,000 docentes contratados El 2017 ha estado marcado por una huelga de casi dos meses en el sector Educación, pero también por un sustantivo aumento de sueldos para los maestros, hasta alcanzar un piso de 2,000 soles mensuales. -Hay que tener en cuenta que se ha producido un aumento promedio de alrededor de 480 soles, y en algunos casos ha llegado hasta 600 soles. Estos aumentos, que son importantes, serán ampliados el 2018, con un incremento para auxiliares de educación, para las promotoras de inicial del ámbito urbano y rural, y también los profesores de los institutos pedagógicos. De esta manera se cierra una mejora económica de todos los actores educativos, que tienen directa participación y relación con los estudiantes. Este esfuerzo de mejorar las condiciones remunerativas de los maestros va acompañado de una política meritocrática, y por es presentaremos un proyecto de ley al Congreso de la República para que nos autorice durante cuatro años consecutivos (ahora es cada dos años) desarrollar concursos de nombramientos, para que los profesores puedan ingresar a la Carrera Pública Magisterial (CPM). Actualmente hay cerca de 160,000 maestros contratados, eso no está bien, y por eso, al 2021, esperamos nombrar a una gran cantidad de maestros para incorporarlos a la carrera, pero no solamente eso, el próximo año habrá concursos para ascensos. -Frente a estas medidas, ¿no hay motivos para que se produzca una nueva huelga magisterial? - Confío en mis colegas maestros, todo lo que hemos ofrecido lo hemos cumplido, estamos dialogando con todos. Los maestros saben que el ministro es un colega como ellos, y deben tener la seguridad que, junto con todo mi equipo, y en el marco del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski y de la jefa de Gabinete, Mercedes Aráoz, vamos a trabajar denodadamente en la medida de nuestras posibilidades, para que los maestros sean valorados progresivamente en su integridad. Estoy seguro de que el 2018 será un año regular, porque los maestros saben que el esfuerzo que hace este gobierno es importante. Currículo Nacional -Hace algunos días anunció cambios en el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿en qué consisten estos cambios? -Estamos haciendo cambios para mejorar, para que sea más entendible con los maestros, para que realmente se convierta en letra viva en las aulas. Fundamentalmente estamos mejorando la definición de los conceptos claves, como competencias, conocimiento, capacidad, valor y actitud. Pero también hay algunos estándares que sirven para evaluar en cada ciclo de la educación básica. Estos estándares son muy discursivos, entonces los vamos a tratar de ajustar. Por otro lado, vamos a dar más precisión de conocimiento en secundaria, y que las orientaciones para los aspectos metodológicos y de evaluación, así como de diversificación curricular, sean más sencillos para que los maestros lo puedan hacer. Este año, 2018, debemos tener el currículo difundido, impreso, en manos de todos los profesores, porque el 2019 vamos a generalizar el nuevo currículo en la Educación Básica Regular. -¿Cómo se aborda el tema del género, que tanto debate causó en la gestión anterior? -La equidad o igualdad de género, con enfoque transversal, se va a mantener, en el entendido de que los estudiantes aprendan que debe haber igualdad de oportunidad y derechos para varones y mujer es. -¿Qué responde a aquellos sectores que piensan que usted representaría una corriente conservadora? -Mis hechos, mi trayectoria. ¿Quién ha sido el pionero de la educación sexual integral en el Perú el 2008? Lo hicimos cuando éramos viceministro, y fue una propuesta bien progresista, pero equilibrada. ¿Quién ha contribuido a generar un sistema educativo inclusivo mediante la Ley General de Educación? Eso lo hicimos cuando presidimos la comisión técnica que elaboró dicha norma. Disculpe que hable en primera persona, pero lo tengo que hacer. ¿En qué gestión se ha dado tanta importancia a la educación inclusiva para las personas con discapacidad?, o la promoción para que no haya desfiles escolares militarizados? durante la gestión del viceministro Vexler. Yo me considero progresista, pero también en los hechos, no solo en el discurso. -Con respecto al presupuesto 2018 aprobado por su sector, ¿cuáles son los ejes centrales de su ejecución? -La mejora salarial de los actores educativos, sin duda. Son 2,300 millones de soles con los que podremos cerrar el círculo que ya le he mencionado. Eso es fundamental. Lo otro es la infraestructura, tanto en dinero que se transfiere a las regiones, como en los 800 millones que tenemos en el fondo de Reconstrucción con Cambios. Igual en los proyectos de inversión pública que están en desarrollo, y además con los 550 millones para el mantenimiento preventivo de los locales escolares. Ahí está la mayoría del presupuesto educativo. También en los programas que desarrolla el ministerio: la jornada escolar completa, los Colegios de Alto Rendimiento (CAR), la mejora de la educación rural, intercultural y bilingüe, la mejora de la educación inclusiva para las personas con discapacidad, el fortalecimiento de la calidad de la educación superior universitaria, la implementación de los institutos tecnológicos de excelencia, entre otros programas. Reconstrucción de colegios -Dentro de poco empezaremos un nuevo año escolar. ¿Cuánto se ha avanzado en la reconstrucción de los colegios afectados por el Niño Costero en el norte del país? -Es un tema que debe informar la autoridad correspondiente (Autoridad para la Reconstrucción con Cambios). Con respecto al ministerio, esperamos en marzo o abril poner en funcionamiento muchos colegios cuyas construcciones estaban paralizadas, inclusive desde el 2008. En lo que corresponde a la reconstrucción, en lo que tiene que ver con el mantenimiento preventivo, estamos aumentando de 300 millones a 550 millones de soles, pero ya los detalles de la reconstrucción, eso se está trabajando con la autoridad competente. Vamos hacer todo el esfuerzo, con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y el fondo de prevención, para que en marzo los colegios estén de la mejor manera para recibir a los alumnos.