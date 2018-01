© David Osio

El ex mandatario estadounidense Barack Obama compartió en la víspera de Año Nuevo en su página de Facebook una lista de sus canciones favoritas y libros preferidos de todo el año, una tradición que inició cuando estaba al frente de la Casa Blanca .El listado de 22 temas incluyen Family Feud de Jay-Z , Sighn of the Times de Styles , Humble de Kendrick Lamar , Ordinary Love (Extraordinary Mix" de U2 y Millionaire de Stapleton . En el primer lugar de su selección musical, ubicó a Mi Gente , tema del colombiano J Balvin en colaboración con Willy William .Video: YouTube, cuenta: jbalvinVEVOEn segundo lugar, también ubicó a una canción de origen latino. Se trató de Havana , de la cubana-estadounidense Camila Cabello . No obstante, eligió la versión junto al rapero norteamericano Young Thug, en lugar de la que aparece el boricua Daddy Yankee .Video: YouTube, cuenta: CamilaCabelloVEVO Obama explica que quiso dar continuidad a una tradición que adoptó cuando estuvo en la presidencia de compartir sus listas de libros y canciones de su gusto."Era una bonita forma de reflejar sobre los trabajos que resonaron conmigo e impulsar a autores y artistas alrededor del mundo.Con algo de tiempo extra en mis manos para ponerme al día, quise compartir los libros y música que más disfruté", señaló el antecesor de Donald Trump Los textos incluyen 'Grant' de Ron Chernow , 'Exit West' de Moshin Hamid , 'Anything is Possible' de Elizabeth Strout y 'Janesville: An American Story' de Amy Goldstein . Obama también ovacionó el libro 'Coach Wooden and Me' del exastro de la NBA Kareem Abdul-Jabbar . Obama desafía a Trump : 'Vamos a cumplir con el Acuerdo de París, aunque el gobierno no haga nada' Los Obama desean 'alegría y felicidad' al príncipe Enrique y a Meghan Markle.

