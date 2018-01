© David Osio

A partir de las 06.45 de hoy, Tránsito, la APS y UNIVida realizarán un operativo conjunto para controlar que los vehículos cuenten con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2018. Esta supervisión será en lugares estratégicos.El operativo conjunto para confirmar la adquisición del SOAT?2018 se efectuará con personal del Organismo Operativo de Tránsito, de la estatal Seguros y Reaseguros Personales UNIVida SA y de la APS (Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros).La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) coadyuvará esa labor a través del Sistema Boliviano de Autoidentificación B-Sisa. Motorizado que no cuente con la respectiva prima no podrá cargar combustible en las gasolineras del país.Desde las cero horas de ayer entró en vigencia el SOAT 2018. Vehículo que no cuente con el seguro será retenido por efectivos de Tránsito y el propietario o conductor del motorizado deberá adquirir la póliza en los puntos de venta o en oficinas de UNIVida.Según reportes televisivos, ayer los uniformados en La?Paz verificaban si los vehículos contaban con el seguro y en caso de no contar con la póliza se les solicitaba que adquieran el mismo en los diferentes puntos de venta que estaban abiertos, pese al feriado.La aseguradora informó a La Razón que hasta las 12.00 del domingo se comercializó 583.338 primas entre nuevas y renovaciones, un 31% del total del parque automotor que es de 1,8 millones de motorizado s.Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón(02/01/2018)

