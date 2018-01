/ Participará en actividades anuales hasta el 8 de enero. Perú es miembro no permanente del Consejo de Seguridad hasta 2019.2/1/2018RedacciónAgencias El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, se reunirá desde mañana hasta el 8 de este mes con importantes funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, así como con representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad de ese organismo. La visita del canciller a Nueva York empieza hoy con su participación en la ceremonia protocolar de inicio de las actividades anuales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reunión convocada por la presidencia de ese organismo de la ONU. Ante el papel que el Perú tendrá como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el período 2018-2019, la presencia de Luna permitirá reafirmar el compromiso político peruano con las labores del Consejo y con la paz y seguridad internacionales. Intención El Perú inició oficialmente su mandato de dos años como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, con la intención de ocupar ese puesto para defender soluciones que promuevan un "enorme consenso". Junto al Perú, ingresaron este 1 de enero al máximo órgano de decisiones de Naciones Unidas otras cinco naciones: Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Kuwait, Polonia y los Países Bajos. Además de ellos, durante 2018 continúan Bolivia, Etiopía, Kazajistán y Suecia como miembros no permanentes, y las cinco potencias con asiento fijo: Estados Unidos, Rusia China , Francia y el Reino Unido. El Perú fue elegido en junio pasado con el apoyo de 186 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas en una elección celebrada en la Asamblea General.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi