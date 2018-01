/ Informe. Este sector logró sortear las dificultades que registró la economía peruana durante los primeros meses de 2017, como los fenómenos naturales. En diciembre alrededor de 120,000 personas visitaron diariamente el centro comercial Mega Plaza.2/1/2018Rodolfo Ardiles VilamonteDiciembre comenzó y terminó en un abrir y cerrar de ojos. Tan pronto desempolvamos los adornos navideños tenemos que volverlos a guardar para el año siguiente. Algo así debieron sentir los operadores de centros comerciales (retails) en el Perú y en el mundo. Un ejemplo de la vorágine que se vivió en diciembre fue lo ocurrido en Mega Plaza, en donde alrededor de cuatro millones de personas visitaron el centro comercial de Lima Norte. Esto significa que alrededor de 120,000 personas, por día, visitaron esta zona comercial. Ellos llegaron para comer, comprar o simplemente pasar un fin de semana en familia. El gerente comercial de Mega Plaza, Juan Carlos Chiappe, sostuvo que la campaña navideña es la más importante del año y que de ella dependen muchas de las empresas que operan en los centros comerciales. Año complicado El 2017 fue difícil para los centros comerciales. Chiappe explicó que esto debe analizarse por sectores, ya que debido al Fenómeno de El Niño Costero algunas categorías fueron más impactadas que otras, como el caso del calzado y la vestimenta. Otras, en cambio, se beneficiaron. Esto ocurrió, por ejemplo, con la venta de alimentos, especialmente en los mercados; de manera que no fue un comienzo de año típico, más aun cuando estuvo marcado por eventos fuera del mercado. Por su parte, el director comercial de Arellano Marketing, Jhoan Vega, tiene una visión optimista de lo que viene en el 2018. "Considero que eventos como el Mundial de fútbol ayudarán al optimismo de la gente. Con esto no quiero decir que los argumentos económicos no sean relevantes, pero sí creo que lo más importante será la planificación, pues todos los elementos que podamos sumar no cambian el hecho de que hay una mayor competencia en el mercado interno", aseveró. Proyección Antes que finalice el 2017, el gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), proyectó que las ventas de los centros comerciales concluirían el ejercicio con un crecimiento de 4.4%. A mediados del 2018, la cifra podría llegar al 6% debido al empuje del consumo interno que se reflejará en los próximos meses. En cuanto a las ciudades del interior, Chiappe explicó que, de acuerdo con la experiencia de la cadena Mega Plaza, que cuenta con 11 centros comerciales, algunas provincias se han destacado más que otras. "Un ejemplo positivo lo pudimos constatar en ciudades como Jaén o Pisco. En ambos lugares se observó un mayor ritmo de consumo en las familias, lo mismo se puede decir de Lima", afirmó. Formatos Chiappe agregó que los casos exitosos se explican en una combinación de formatos modernos y una oferta bajo un mismo techo que genera atracción, que se complementa con diseños dinámicos; así como una oferta de entretenimiento agradable", aseveró. En cuanto al comportamiento del consumidor, Jhoan Vega sostuvo que, según asesorías realizadas, se pudo constatar que en las ciudades del sur del Perú hay más desconfianza con respecto a los centros comerciales. "Aquella es una zona que representa un mayor reto para los inversionistas, pues hay que ganarse la confianza de la gente", comentó el especialista. Preferencias En esos reportes se observa que en las ciudades del norte del país ocurre todo lo contrario. Así, en lugares como Trujillo o Chimbote hay una mayor aceptación por la propuesta de los retail. "Los consumidores de ciudades como Trujillo y Chimbote suelen sentirse más confiados y positivos cuando realiza operaciones en los centros comerciales", manifestó el director comercial de Arellano Marketing.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi