2/1/2018Ernesto CarlínEditor de Cultura Bright, la más costosa apuesta de Netflix por competir con las grandes producciones de la cartelera comercial, no es la desastrosa película que algunos intuían, pero tampoco es una obra maestra. En un universo regido por la magia, en la que los seres humanos deben convivir con especies como los orcos, las hadas o los elfos, dos policías de Los Ángeles deben lidiar durante una noche con un tema que puede afectar al mundo.El dúo de oficiales -Will Smith y, bajo kilos de maquillaje de orco, Joel Edgerton- cumple la dinámica habitual de parejas en filmes policiales,. Además, bajo la patina de lo fantástico, el filme se desarrolla siguiendo los patrones de los filmes de pandilleros y balaceras. Las distintas especies presentadas en pantalla son, en cierto modo, una metáfora de los conflictos sociales y raciales que padece la sociedad actual, en especial en Estados Unidos. Un ejemplo es cuando un personaje secundario, ante la queja de que a los orcos se les culpa por algo de hace mil años, recuerda que a los mexicanos se les achaque aún la batalla de El Álamo. No es gratuito que en el filme escaseen los personajes anglosajones. El director sabe mantener la tensión sobre la huida de los dos protagonistas en peligrosos barrios y perseguidos por fuerzas del orden corruptas. Sin embargo, más allá del dúo principal, el resto del elenco son bosquejos sin alma, cuyas motivaciones son un misterio. Se trata de una película con un guion muy plano y que no desarrolla bien los personajes secundarios. Ficha Técnica Bright Estados Unidos, 117 minutos. Dirigida por David Ayer. Guion: Max Landis. Actúan: Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Édgar Ramírez y Ike Barinholtz, entre otros. Producción hecha para Netflix con un presupuesto de 90 millones de dólares. Se ha informado sobre una secuela con la participación de Will Smith.