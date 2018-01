/ Pakistán convocó al embajador de Estados Unidos en Islamabad tras el tuit del presidente estadounidense, Donald Trump , acusando de engaño y mentiras a las autoridades paquistaníes, anunció un portavoz de la embajada.El embajador David Hale fue invitado el lunes al ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, declaró un portavoz de la embajada de Estados Unidos."Fue a entrevistarse con unos responsables. No haremos ningún comentario sobre el contenido de la reunión", agregó el portavoz.El ministerio de Relaciones Exteriores no hizo por su lado ningún comentario."Estados Unidos tontamente ha dado a Pakistán más de 33.000 millones de dólares en ayuda durante los últimos 15 años, y ellos no nos han dado nada que no sean mentiras y engaños, tomando como tontos a nuestros líderes", dijo Trump en su primer tuit de 2018."Ellos dan resguardo a los terroristas que cazamos en Afganistán, con poca ayuda. ¡No más!", añadió.Hasta ahora la única reacción oficial corrió a cargo del ministro paquistaní de Defensa. Pakistán "ha dado a Estados Unidos libre acceso a su espacio aéreo y terrestre, a sus bases militares y a una cooperación en materia de inteligencia que ha diezmado a Al Qaida durante 16 años, pero no nos dieron nada a cambio, más allá de insultos y desconfianza", tuiteó el ministro de Defensa paquistaní, Khurram Dastgir-Khan.AFP Por Informe21 / FLCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi