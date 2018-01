/ Los partidarios del intervencionismo estatal suelen argumentar que el libre mercado no siempre es eficiente en la asignacin de recursos y que en ocasiones da lugar a situaciones y resultados totalmente injustos. Justifican de este modo que cuando la "mano invisible" fracasa, intervenga el Estado con su "puo de hierro". (1)Los denominados fallos de mercado pueden definirse, segn su acepcin general, como aquellas situaciones en las que el mercado fracasa a la hora de producir resultados socialmente ptimos. Siguiendo la opinin mayoritaria, se consideran fallos de mercado los siguientes: las externalidades, los monopolios y la necesidad de bienes pblicos. A estos se les suele aadir otros fallos, relacionados directa o indirectamente con los anteriores, como: la distribucin desigual de la renta, las crisis econmicas y el calentamiento global.Los tres primeros se consideran que son causa de la ineficiencia en la asignacin de recursos, teniendo en cuenta el concepto de eficiencia establecida por Vilfredo Pareto (1848-1923). La distribucin desigual de la renta se considera simplemente inaceptable desde un punto de vista tico, mientras que los dos ltimos consideran al mercado como el causante y culpable de las oscilaciones econmicas y del calentamiento global.Dicho esto, sera Arthur Pigou (1877-1959) quien considerara que solo el Estado puede eliminar, o cuanto menos aminorar, las consecuencias negativas de estos fallos de mercado.Sin embargo, autores como Mises y posteriormente Rothbard, llegaron a la conclusin de que muchos de esos fallos eran causados ms bien por la intervencin directa o indirecta del Estado, llegando incluso a no aceptar el propio concepto de "fallos de mercado", entendindolos ms bien como "fracasos del gobierno".Adems, tal y como concluy el premio Nobel James M. Buchanan (1919-2013), la mera existencia y actuacin del Estado da lugar a otro tipo de resultados ineficientes e injustos por parte del sector pblico, a los que podemos denominar "fallos del Estado"(2). Por lo tanto, la existencia o posible existencia de fallos de mercado no justifica la intervencin del gobierno, ya que este ltimo causa ms problemas de los que pretende solucionar.Pasemos por lo tanto a analizar estos mal llamados "fallos de mercado" y posteriormente a enumerar y desarrollar los fallos del Estado.Fallos del mercado:" Las externalidades: en este contexto se suele utilizar dicho trmino para referirse concretamente a las externalidades negativas: aquellas que provienen de actividades humanas que afectan a otros agentes econmicos y cuyos costes no se reflejan en los precios de mercado, como es el tpico caso de la contaminacin (tanto acstica como atmosfrica, lumnica… tc.).En estos casos, el pensamiento econmico maistream considera que el Estado debe intervenir para solucionar dichas externalidades a travs del establecimiento de una serie de lmites: a priori como las licencia s o permisos de contaminacin; a posteriori, como los impuestos a la contaminacin (impuesto pigouviano); o simplemente decretando un lmite a la produccin. Muchos consideran estas medidas estatales no slo eficientes, sino tambin moralmente correctas (ya que consideran justo que quien contamine pague por ello).Sin embargo, este sistema no es ni el ms eficaz ni el ms justo para tratar las externalidades; y es que, como hasta el propio Pigou reconoci, estimar correctamente el coste de la contaminacin no es una tarea fcil. As, adems de esta dificultad para cuantificar correctamente los costes sobre bienes pblicos (3) (como el aire o el agua de los ros), es totalmente injusto que quien se beneficie econmicamente de ello sea el Estado y no los directamente afectados por estos efectos negativos.Por ello la solucin no pasa por el Estado sino en "internalizar" dichos costes, y para eso se requiere la existencia de unos previos derechos de propiedad bien definidos (4). Y es que, donde los derechos de propiedad estn bien definidos, el propietario tiene todos los incentivos para cuidar sus bienes y recursos y evitar causar cualquier dao o perjuicio a la propiedad ajena, ya que, de no ser as, se vera abocado a responder por los mismos, probablemente a travs de una demanda de responsabilidad civil por daos y perjuicios por parte del afectado; ya que existiendo propiedad privada sobre los mismos deviene mucho ms fcil valorar y calcular econmicamente el dao o perjuicio causado. Por lo tanto, la presencia de externalidades negativas se debe ms bien a una incorrecta o no asignacin de derechos de propiedad sobre determinados bienes o recursos, que a un fallo de mercado.Muchos pueden objetar que asignar derechos de propiedad a bienes de propiedad pblica como el espacio areo o los ocanos es imposible. Pero debemos recordar que el mercado mismo, a travs de la funcin empresarial y de la capacidad innata del ser humano para crear e innovar, puede acabar desarrollando la tecnologa necesaria para hacerlo. As por ejemplo, la creacin en el siglo XIX del alambre de espino permiti la asignacin de derechos de propiedad sobre las grandes extensiones de praderas del lejano oeste (5). De este modo, tal y como se ha ido repitiendo a lo largo de la historia, la actividad empresarial y desarrollo tecnolgico en este sentido, daran lugar adems a que surgiesen nuevos sectores econmicos y mercados, generando posibilidades de beneficios y puestos de trabajo." Relacionado con las externalidades negativas que ocasiona la contaminacin, pero a gran escala, podemos mencionar el problema del calentamiento global. No intento aqu analizar cientficamente el problema del cambio climtico, pero lo que s puede considerarse cierto -a tenor de prcticamente todos los estudios al respecto- es que estamos en un ciclo natural de calentamiento global y que este es muy probable que se vea agravado por la emisin de gases de efecto invernadero (como el dixido de carbono).Las implicaciones de este problema son tanto medioambientales como econmicas; sin embargo no existe entre los gobiernos ni entre los economistas un acuerdo acerca de las medidas que han o no de tomarse. Economistas como William Nordhaus y Nicholas Stern defienden la intervencin de los gobiernos a travs de una accin colectiva. Siguiendo esta idea, la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas de 1992, hizo un llamamiento a todos sus miembros para que redujesen las emisiones de gases de efecto invernadero a travs de de medidas como la imposicin de multas por contaminar, el establecimientos de impuestos a la contaminacin (como el ya mencionado impuesto pigouviano) o crear un "mercado de la contaminacin" (para el intercambio de emisiones)… Acuerdos y medidas que cristalizaron en el ya conocido Protocolo de Kioto, de 1997. Sin embargo, este acuerdo ha sido un autntico fracaso, ya que muchos pases que ocasionan grandes emisiones de gases de efecto invernadero (como EEUU) ni si quiera lo ratificaron, otros pases como Canad se retiraron del mismo y gran parte de los pases que lo ratificaron no lo cumplen. Adems, todas estas medidas solo han llevado un aumento del intervencionismo y del poder estatal, sin que se haya advertido ninguna mejora del problema que se pretenda solucionar, por lo que se observa un doble fracaso de las polticas estatales en materia medioambiental.Por lo tanto, es obvio que la solucin no pasa por los estados (cuyas intervenciones y subvenciones al respecto estn ms alentadas por intereses polticos y para favorecer a lobbies privilegiados, que por solucionar realmente el problema) sino por el mercado. Y es que el mercado no intervenido es muy eficaz y eficiente a la hora de adaptarse a los cambios paulatinos y a largo plazo como lo es el cambio climtico. Los descubrimientos empresariales, las innovaciones tecnolgicas y el surgimiento de nuevos derechos de propiedad sobre bienes que hoy son pblicos, permitirn afrontar los desafos del cambio climtico a medio y largo plazo. Slo el progreso tecnolgico puede dar y dar lugar a fuentes de energa limpia, barata y eficiente, e incluso a nuevos procedimientos de almacenamiento, reduccin, transformacin e eliminacin de desperdicios, residuos y contaminacin. Dejemos pues que un recurso inagotable como es la inteligencia humana, su capacidad creativa y empresarial, den lugar a soluciones reales y efectivas en el mbito del medio ambiente, sin que estas se vean limitadas por los poderes pblicos y sus intereses polticos inherentes, solo as se acabar con el problema del cambio climtico." Bienes pblicos: normalmente este trmino se utiliza para definir algo perteneciente o relativo al Estado o a una Administracin pblica (as pues hablamos de colegio pblico, va pblica… tc.). Sin embargo, desde un punto de vista econmico, se suele definir como aquel bien que es accesible para todos. As, se utiliza el trmino "bien pblico puro" para referirse a aquel que renen concretamente dos caractersticas: no tiene competencia en su consumo (que un individuo lo consuma no priva a otros del mismo), ni tampoco se pude excluir de su uso o disfrute a individuos, anque no pagan por su consumo. Ejemplos de bienes pblicos son: la iluminacin de las calles y carreteras, un parque municipal, las playas… tc.Sería David Hume (1711-1776) el que desarrollara la idea de que hay determinados bienes y servicios que no pueden ser proporcionados por el mercado (ya que es muy difcil obtener beneficios econmicos de ellos), pero que son igualmente demandados por los individuos, por lo tanto concluye que estos deberan de ser proporcionados por el Estado. Bajo la influencia de Hume, Adam Smith (1723-1790) estableci que los gobiernos tienen la funcin de proporcionar los servicios pblicos que no resulten rentables a particulares o empresas. Por ello, partiendo de esta idea de estos dos liberales clsicos, se dice que el mercado fracasa en la provisin de determinados bienes y servicios, por que ninguna empresa o particular los suministrara, ya que no tendran ningn incentivo econmico, debido a que otros individuos podran disfrutar del bien o del servicio sin que tuviesen que pagar por el, no pudindose impedir a quienes no pagan que lo utilicen (caso, por ejemplo, del alumbrado pblico); es lo que se conoce como una situacin de "oportunismo" o el problema del polizn o free-rider.Sin embargo, tal y como destac Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) a lo largo de la historia, no ha habido bien o servicio que no haya sido proporcionado por el sector privado. En este sentido, economistas posteriores como Ronald H. Coase investigaron como servicios que hoy se consideran pblicos, como la iluminacin martima a travs de los faros, eran provistos antiguamente por empresas privadas en Inglaterra (6). Es ms, an hoy en da, existen bienes y servicios que en la mayora de los pases son considerados pblicos y que, por ejemplo en Inglaterra -siguiendo el ejemplo de Coase- son o se siguen ofreciendo de forma privada: como parques y jardines privados (ya solo en la ciudad de Londres existen unos cuarenta parques privados), el National Trust (organizacin privada creada en 1895 y encargada de conservar el legado natural y cultural del pas), o incluso la Royal National Lifeboat Institution (organizacin privada y caritativa creada en 1824, encargada de ofrecer servicios de salvamento martimo).Por lo tanto, no hay nada determinante para establecer si un bien ha de ser pblico o privado. Son pues las valoraciones subjetivas de los individuos y sobre todo la voluntad de los polticos las que determinan que un bien o servicio sea considerado pblico o privado. Y es que como hemos destacado, todos los bienes y servicios que hoy en da ofrece el Estado han sido, y en muchos lugares an son, ofrecidos por empresas u organizaciones privadas y nada impide que esto vuelva ser as, nicamente la voluntad poltica." Monopolios: siguiendo la definicin comnmente aceptada de monopolio, este se define como la situacin de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor. Esto supone que es una sola empresa la que controla un determinado mercado, y que al ser la nica proveedora de un bien o servicio o al contar con una cuota de mercado dominante, tiene el "poder" para limitar la produccin y subir los precios.Esta definicin de monopolio y de sus consecuencias parte ya de la desconfianza mostrada por Adam Smith hacia los empresarios. Posteriormente John Stuart Mill, en sus Principios de economa poltica (1848), analizara la relacin entre la falta de competencia y el aumento de los precios. Finalmente, Alfred Marshall -en sus Principios de de economa (1890)- analiza si los precios elevados y y la produccin reducida (a la que dan lugar los monopolios) provocaban o no una perdida de bienestar de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, se observa que esta definicin es ampliamente aceptada por los economistas clsicos y neoclasicos, estableciendo en su mayora que ha de ser el Estado el que intervenga, en este caso a travs de las leyes antimonopolio y de defensa de la competencia.Pero estas leyes no disminuyen ni previenen la aparicin de monopolios lo ms mnimo, simplemente "sirven para imponer un acoso continuo y arbitrario a empresas de negocios eficientes" (7) que en muchas ocasiones estn en procesos de crecimiento o expansin; ademas suelen recoger trminos vagos y muy amplios, lo que permite acusar de monopolio a cualquier empresa que goce de una posicin dominante en el mercado, an que sea por un periodo determinado de tiempo. Esto vulnera uno de los principios bsicos del derecho, como es la seguridad jurdica; ya que el empresario desconoce si est infringiendo la ley o puede llegar a infringirla. Conllevando inevitablemente a una disminucin de la actividad e iniciativa empresarial, adems de provocar entre los empresarios la bsqueda de la proteccin y del beneficio poltico para evitar ser sancionadas, estimulando as la corrupcin poltica.Sin embargo, sera el jurista Lord Coke (siglo XVII) el que definira ms acertadamente el concepto de monopolio, como la concesin de un privilegio por parte del Estado, que reserva un rea de produccin a un individuo o grupo de personas. As pues, lo realmente importante y lo que determina la existencia o no de un verdadero monopolio no es el nmero de empresas, sino si existe algn tipo de privilegio por parte del Estado hacia alguna de ellas o si el Estado restringe o impide coactivamente la competencia.Sera von Mises quien establecera acertadamente que son por lo tanto los gobiernos, y no las empresas privadas, las que dan lugar a los monopolios. Y es que en una situacin de libre mercado (sin privilegios directos o indirectos para ninguna empresa por parte del del gobierno) una empresa solo puede gozar de una posicin predominante en el mercado si es la ms innovadora o eficiente y capaz de producir ms y mejor que la competencia, siendo esta la recompensa que da el mercado a quienes han llevado a cabo de forma acertada la funcin empresarial y a las que mejor satisfacen las necesidades de los consumidores. Sin embargo, este tipo de dominio en un mercado libre (en el que cualquier empresa puede entrar a competir) se caracteriza por su inestabilidad y su poca duracin en el tiempo; y es que el empresario no se puede "dormir en los laureles", ya que si lo hace otros competidores lo destronaran rpidamente de esa situacin de dominio.Por ello, un monopolio solo puede ser duradero y perjudicial para los consumidores cuando este es creado y sostenido por el Estado. Para ello, el Estado se vale de diferentes mtodos como la regulacin: dictando leyes y reglamentos por los que se otorga a una empresa (o grupo de empresas) el derecho en exclusiva para producir un bien o servicio, el establecimiento de concesiones administrativas, o la creacin de organismos estatales para proporcionar de manera exclusiva determinados bienes o servicios. A esto hay que aadir otras figuras e instituciones jurdicas creadas y sostenidas por el Estado que dan lugar a la existencia de monopolios como los aranceles, las patentes, los derechos de autor, el patrimonio del Estado, los impuestos, las subvenciones, la expropiacin forzosa, la exclusividad en la emisin de moneda… tc., tal y como destacaron autores como Benjamin Tucker (1854-1939) y actualmente Kevin Carson.Todo ello da lugar a que el Estado pueda decidir de manera totalmente arbitraria que empresa puede producir y cul no, pudiendo beneficiar a aquellas empresas ms cercanas al poder poltico en detrimento del resto y a costa del erario pblico. Por lo tanto, en contra de la opinin comnmente aceptada, es el Estado el que crea monopolios y el nico y capaz de hacerlos permanentes en el tiempo, con consecuencias nefastas para todo el sistema econmico." Distribucin desigual de la renta: con el paso del tiempo y el desarrollo de la ciencia econmica, prcticamente todos los economistas reconocen que el libre mercado es la mejor forma, la ms eficaz y eficiente, de asignar los recursos escasos para usos alternativos y que no existe otro sistema capaz de crear tal cantidad ingente de bienes y servicios para el consumo de las masas. Pero ya desde Marx, la crtica fundamental al sistema de libre mercado se debe a que lo consideran un sistema injusto, ya que la distribucin de la renta deviene desigual debido a que algunos sujetos se beneficiarn ms que otros de ese continuo aumento y mejora de la produccin, dando lugar a que existan ricos y pobres.Dicho esto, cabe recordar que hasta el siglo XVIII, la humanidad siempre vivi en la ms absoluta pobreza. Pero incluso en este contexto existan desigualdades materiales entre dos clases antagnicas, la de los gobernados y los gobernantes. Estos ltimos se caracterizaban por llegar a su posicin a travs la conquista y de vivir a costa de los gobernados a cambio de su proteccin frente a otros posibles gobernantes.Gran parte de los crticos de las desigualdades materiales propugnan por una igualdad de rentas absoluta. Sin embargo esto es una autntica utopa, ya que cualquier avance o desarrollo econmico o social nos aleja de la igualdad material, o lo que es lo mismo, cualquier medida encaminada a conseguir esa igualdad lo nico a lo que lleva es a la pobreza y a un detrimento de la calidad y condiciones de vida.Más sobre Adam Smith Kevin Carson Robert Owen Jess Huerta de Soto Abraham Lincoln En este sentido, incluso muchos liberales consideran que el sector pblico debe intervenir para asegurar unos servicios y condiciones de vida mnimas; y ya que el Estado en s no produce ni genera riqueza, la capacidad de sufragar los bienes y servicios que este ha de ofrecer los obtiene de cuatro formas: va impositiva, a travs de la inflacin, a travs de la emisin de deuda pblica o solicitando prstamos bancarios, prestamos que se acabaran pagando finalmente con ms o nuevos impuestos o creando ms dinero en el futuro.Los impuestos los podemos definir como una apropiacin coercitiva, que se ejecuta a travs de la llamada poltica fiscal; mientras que "la inflacin supone la emisin fraudulenta de nuevo dinero" (8). El gobierno intervine as en el mercado para beneficiarse econmicamente a si mismo o a quien el propio gobierno determine.Por lo tanto, no se puede decir que la desigualdad sea un fallo de mercado, sino que la desigualdad material y en la distribucin de rentas ha sido algo que siempre ha existido a lo largo de la historia. La diferencia es que en un sistema de planificacin centralizada esta desigualdad es acordada unilateralmente por los gobernantes en perjuicio de los gobernados; este caso, que unos sean ricos se debe a que expropian a otros lo que producen. Sin embargo, en un sistema de libre mercado, el que goza de una situacin de dominio no se debe al ejercicio del pillaje y la coercin sobre otros, sino a que es capaz de satisfacer las necesidades de los consumidores mucho mejor que la competencia." Crisis econmicas: la humanidad siempre ha conocido crisis peridicas, no obstante la naturaleza de estas crisis es diferente. En la antigedad, con sociedades totalmente basadas en la agricultura y ganadera, unas condiciones climatolgicas adversas podan desencadenar una recesin en un mbito territorial determinado. En la actualidad, existen tambin situaciones temporales que pueden ocasionar crisis, como son las guerras; sin embargo las crisis ms graves suelen tener un marcado carcter monetario y financiero e internacional.Un tpico mantra defendido por los partidarios del intervencionismo para justificar la actuacin del Estado en materia econmica, afirma que las causas de las crisis econmicas son el libre mercado en general y la avaricia empresarial en particular. En este sentido, sera Robert Owen quien en 1817 afirmara que son el subconsumo y la superproduccin lo que ocasiona periodos de auge y recesin. Esta idea sera retomada por el economista Jean-Charles Sismondi en 1819, estableciendo que para evitar estas crisis peridicas se necesitaba que el gobierno interviniese para aminorar sus efectos negativos. Posteriormente, J. M. Keynes (1883-1946) se basara en las teoras de Sismondi y del economista francs Charles Dunoyer (1773-1842), para desarrollar sus propias teoras, que se convertiran en uno de los enfoques econmicos dominantes del siglo XX para definir las crisis y sus soluciones. Sin embargo, como es bien sabido, la persona que ms influira en la consideracin de que las crisis econmicas son consecuencia inevitable del capitalismo de libre mercado sera Karl Marx (1818-1883).Pero esta concepcin est totalmente errada, ya que se basa en un mero anlisis de las consecuencias inmediatas y a simple vista, pero no de las causas de los ciclos econmicos en general y de las crisis econmicas en particular. Para entender que es una crisis, el profesor Jesus Huerta de Soto la define como la etapa de reajuste de la estructura productiva, distorsionada por la previa creacin incontrolada de dinero y crdito. El origen de las mismas procede pues de la fabricacin y posterior introduccin de nuevo dinero (por parte de los bancos centrales) y la correspondiente bajada de los tipos de inters. Para aumentar sus ingresos, los bancos comerciales aumentan el nmero de crditos a las empresas y familias. Esta poltica de dinero barato y de facilidades para obtener un crdito provoca que las familias se endeuden y los empresarios se embarquen en proyectos grandes de inversin. Este optimismo se extiende creando un boom econmico.El mercado reacciona ante esto con un aumento del precio de los factores de produccin y un aumento todava mayor de los bienes de consumo y de los tipos de inters; ello conlleva a un aumento de los costes financieros de las empresas y muchos empresarios comienzan a darse cuenta de que las inversiones realizadas no son rentables, ya que no estn basadas en un previo ahorro real.La crisis aparece cuando se hacen evidentes estos errores de inversin. Deviene urgente pues un reajuste de la estructura productiva, liquidando los proyectos de inversin no rentables. Por lo tanto no es una crisis de exceso de inversin ni de escasez de consumo, como mencionaba Robert Owen y sus aclitos, sino que es una crisis de inversin masiva equivocada y no basada en el ahorro.Por lo tanto, como ya estableci Rothbard en su libro La Gran Depresin, las crisis no se solucionan con la intervencin del gobierno, es ms esta intervencin lo nico que genera es retrasar el periodo de ajuste o agravar y extender en el tiempo las consecuencias de la misma (8). Las crisis solo se evitan cuando los procesos de inversin se llevan a cabo como consecuencia del aumento del ahorro real de la sociedad y no del nuevo dinero creado por el gobierno.As pues, las crisis peridicas que padecemos no se deben a fallos del mercado, sino a fallos del sistema monetario y financiero, controlado por el Estado y los bancos centrales; y es que una depresin econmica no se puede curar, sino slo prevenir.Fallos del Estado:Como hemos visto hasta ahora, gran parte de los mal llamados "fallos de mercado" se deben paradjicamente a la intervencin del gobierno; as pues, los monopolios o las crisis econmicas, se podran considerar perfectamente cmo fallos del Estado (ya que derivan de la actuacin de este ltimo) y no del mercado.A estos fallos que ocasiona la intervencin del gobierno en la economa, cabe aadir los propiamente denominados fallos del Estado por los mencionados Coase y Buchanan, al anlisis al respecto de este ltimo sobre el sector pblico muestra que la actuacin del mismo no est exenta de fallos. Alguno de estos fallos (o consecuencias socialmente perjudiciales) que ocasiona el sector pblico son:" Lobbies o grupos de presin: estos se forman para decidir o influir en las decisiones sobre la asignacin de recursos pblicos. Los grupos de presin ofrecen favores o apoyos a cambio de que una parte de los presupuestos pblicos o la legislacin beneficie a sus propios intereses particulares. En muchas ocasiones estos mismos lobbies consiguen sus objetivos por la amenaza o por ejercer presin sobre el gobierno a travs de huelgas, manifestaciones, boicots, sabotajes… tc. El origen del trmino lobbista deriva precisamente del "trmino acuado por (el decimoctavo presidente de los EE. UU.) Ulysses S. Grant para referirse a los hombres que empleaban su tiempo en los lobbies de los hoteles de Washington, esperando su turno para sobornar a senadores y congresistas" (9)." Votantes irracionales y representacin no vinculante: en un sistema de democracia representativa, presente actualmente en la gran parte de los estados democrticos, los polticos son elegidos peridicamente a travs del voto de miles o millones de personas. Sin embargo, el poder de influencia real de un ciudadano sobre los resultados electorales es nulo; una persona sabe que, vaya o no vaya a votar, el resultado ser el mismo. Esto tiene como consecuencia que el votante medio se preocupe muy poco por valorar objetivamente todos los programas de los partidos polticos a la hora de depositar su voto, ya que el coste que le supone leer, estudiar y ponderar los diferentes programas exceden los beneficios que le aportar poseer dicha informacin. Por lo tanto, esto conlleva a que el ciudadano medio no vote, o de votar se mueva por otro tipo de motivos ms subjetivos como la costumbre, la ideologa o incluso motivos ms tribales y pasionales como el odio o resentimiento.Adems el voto no vincula al poltico que lo recibe, por lo que el representante elegido y su partido poltico son libres de cumplir lo establecido en el programa poltico con el que se presentan o no, e incluso son libres de pactar con otros partidos polticos y con la oposicin, con independencia de cul sea la voluntad de sus electores, ya que no son responsables ante ellos.Todo esto conlleva a una desconexin absoluta entre votantes y sus representantes, lo que provoca un gran descontento entre la poblacin civil y una desconfianza cada vez mayor del sistema poltico democrtico." Cortoplacismo gubernamental: dado que los mandatos polticos son de duracin determinada (normalmente cuatro aos de legislatura), la accin poltica se centra en ese periodo de tiempo, por lo que los polticos llevarn a cabo todo aquello que pueda aportarle rditos a corto plazo. Como consecuencia, la resolucin de problemas estructurales, que puedan causar prdidas de votos, y aquellas medidas a largo plazo, suelen quedar pospuestas. Por ello en poltica econmica triunfan las medidas cortoplacistas, cuyo mximo exponente en el siglo XX fue Keynes, el cual pronunci la famosa frase de que "a largo plazo, todos estaremos muertos" cuando Hayek le apercibi de que sus medidas causaran mayores males a medio y largo plazo." Proliferacin de reglamentos y crecimiento del sector pblico: tal y como demostraron varios de los miembros de la Escuela Austriaca; una vez que el Estado interviene en un determinado mbito, tal intervencin causar otras tantas consecuencias negativas y no previstas que llevar a nuevas intervenciones, dando lugar as a lo acertadamente intuido por F. A. Hayek en su conocida obra Camino de servidumbre. Cualquier intervencin genera ms regulacin y por lo tanto se necesitan ms medios y personal, lo que conlleva a un crecimiento exponencial del sector pblico. Evidentemente todo ello se acaba sufragando por creacin de nuevos impuestos, el incremento de los ya existentes o a travs de la impresin de nuevo dinero; lo que generar respectivamente, tal y como hemos visto, una reduccin de la renta disponible para familias y empresas, lo que implica un empobrecimiento de la poblacin, por un lado, y la creacin de los periodos de auge y recesin, por otro." Por lo tanto, vemos como una vez que analizamos los mal llamados "fallos de mercado", descubrimos que estos son causados de forma directa o indirecta por la propia intervencin del Estado, como en el caso de los monopolios o las crisis econmicas; mientras que si se asignasen correctamente los derechos de propiedad desapareceran alguno de estos fallos como las externalidades y determinados bienes pblicos. A esto hay que sumar que la propia existencia y actividad del Estado genera sus propios fallos, lo que nos lleva a concluir que el intervencionismo estatal causa ms problemas y perjuicios nivel general, tanto desde un punto de vista tico como pragmtico, que su no intervencin."?????-1. Trmino utilizado por Kevin Carson en su libro El puo de hierro tras la mano invisible. Capitalismo corporativo como un sistema de privilegio garantizado por el Estado. Editorial Innisfree. 2014.2. Trmino utilizado por Ronald Coase en su libro The Regulated Industries: Discussion. American Economic Review 54, p. 195. 1964.3. Murray N. Rothbard (1982). Law, Property Rights, and Air Pollution. Cato Journal 2, No. 1, pp. 55-99.4. Ronald H. Coase (1960). The Problem of Social Cost. The Journal of Law & Economics, Vol. 3, pp. 1-44.5. Terry L. Anderson y Donald R. Leal (1993). Ecologa de Mercado. Unin Editorial S.A., pp. 75-91.6. Ronald H. Coase (1974). The Ligthouse in Economics. The Journal of Law & Economics, Vol. 17, pp. 357-376.7. Murray N. Rothbard (2015). Poder y Mercado. El Gobierno y la Economa. Unin Editorial S.A., p. 71.8. Op. Cit., p. 101.9. Thomas J. Dilorenzo (2008). El Verdadero Lincoln. Una nueva visin de Abraham Lincoln, su programa y una guerra innecesaria. Unin Editorial. p. 206.Bibliografa :Jess Huerta de Soto (2015). Socialismo, Clculo Econmico y Funcin Empresarial. Unin Editorial S.A.James. M. Buchanan (1984). The Theory of Public Choice. University of Michigan Press.Terry L. Anderson y Peter J. Hill (2014). El no tan Salvaje Oeste. Terry L. Anderson y Peter J. Hill (2014). El no tan Salvaje Oeste. Editorial Innisfree.Joseph Alois Schumpeter (2015). Historia del Análisis Económico. Editorial Ariel (Economía).Thomas Sowell (2013). Economía Básica, un manual de economía escrito desde el sentido común. Editorial Deusto.Murray N. Rothbard (2013). La Gran Depresión. Unión Editorial.Jordi Franch Parella (2008). Apunts d'Economia. Bubok Publishing, S.L.Bryan Caplan (2016). El Mito del Votante Racional, por qué las democracias eligen malas políticas. Editorial Innisfree.Ludwig von Mises (2015). La Acción Humana. Tratado de Economía. Unión Editorial.Murray N. Rothbard (2011). El Hombre, la Economía y el Estado. Tratado sobre principios de economía. Unión Editorial.