250 espectáculos refrescarán la cartelera solo durante el mes de enero Mañana comienza el Festival Stgo. a Mil, que concentra 81 apuestas en su programación. Se suman otros encuentros y ciclos con una abundante y diversa oferta en las artes escénicas. Eduardo Miranda Lo saben los artistas, los críticos y también los gestores. Pero más importante aún es que lo sabe el público: enero ya se ha consagrado como el mes del teatro en Santiago.Y esta vez la cartelera de artes escénicas no solo llega a las cerca de 40 salas capitalinas, sino que también abarca espacios públicos o escenarios no convencionales dentro de la ciudad.Esta temporada 2018 comienza con una amplia y variada apuesta de montajes y este mes tendrá cerca de 250 espectáculos en la escena santiaguina.Una rica diversidad de géneros y formatos que repleta el cartel en su mes más agitado: versiones de clásicos universales, títulos locales imperdibles, nuevas apuestas de la escena contemporánea, presentaciones circenses, teatro familiar y performance están en el menú.El puntapié inicial lo da el Festival Stgo.a Mil que mañana inicia su versión 25 y que en su programación concentra 81 títulos entre obras de sala, callejeros e instalaciones.Los montajes internacionales son el fuerte del festival, que esta vez incluye el regreso de reputados nombres de la escena mundial: el belga Ivo van Hove, que llega con sus obras "Tras el ensayo" y "Persona"; el suizo Christoph Marthaler, con "King size", y el francés Jean-Luc Courcoult, quien orquestó el paso de "La pequeña gigante", esta vez se aleja de las marionetas con su espectáculo titulado "Miniatures".El jueves 18 levantará el telón la séptima versión del Festival Santiago Off, que entre sus 56 apuestas también incluye circo, performance y la presentación de bandas musicales.Además de un amplio listado de montajes que se destacaron en la temporada pasada: "Hija de tigre", de la compañía La Laura Palmer; "Prefiero que me coman los perros", dirigida por Jesús Urqueta; "Croma", del grupo Tercer Abstracto, y "Tebas Land", dirigida por Lucía de la Maza.El programa se desplegará por 25 espacios culturales.Las comunas también tendrán sus propios festivales.Solamente el Festival de Quilicura programará 29 montajes y su gestión está dedicada al fallecido dramaturgo Juan Radrigán.Entre los títulos están "El hotel", de Teatro La María; "El cómo y el porqué", de Sarah Treem; "La viuda de Apablaza", dirigida por Rodrigo Pérez; "El Dylan", bajo la dirección de Aliocha de la Sotta; "El cepillo de dientes", dirigido por Álvaro Viguera, y "Los tristísimos veranos de la princesa Diana", de la compañía La Niña Horrible.Otros festivales -que suman una treintena de títulos- están en La Reina, Ñuñoa y el que organiza la Fundación Cultural de Providencia, que tendrá dos obras de Héctor Noguera y una programación dedicada al teatro chileno.También incluye apuestas familiares. Se suma el tradicional Festival Entepola, que tendrá 30 montajes de teatro comunitario que se realizarán entre el 18 y 27 de enero en distintos espacios.Los teatros capitalinos también organizan sus propios ciclos y este año el Centro Mori también regresa con una selección que incluye lo más destacado de la temporada pasada.En total son 13 obras que se sumarán: "Los vecinos de arriba", "Nuestras mujer es", "Puchimbol", "Feos" y "Parlamento" están entre las piezas seleccionadas.También la sala Microteatro, que tendrá 11 montajes de pequeño formato -montajes que no superan los 15 minutos de duración- durante enero.Yo, espectador "Tenía seis años de edad cuando vivía en Hungría y a mi casa llegaron los actores Roberto Parada y María Maluenda, quienes eran amigos de mis padres.Recuerdo que esa visita marcó mi primera experiencia con el teatro, porque una tarde fue el propio Parada quien se puso a actuar en el living de la casa y comenzó a recitar a Neruda.Fue inolvidable porque aún tengo en la memoria esa voz profunda que luego me volví a encontrar tantas veces, en otras reuniones y en mi paso por la Escuela de Teatro de la U.de Chile. Sin embargo, ver al maestro Parada ahí, en medio de mi casa actuando, es uno de los recuerdos que me han acompañado toda la vida".

