La misión InSight a Marte y la vuelta de los vuelo s tripulados de EE.UU. marcarán el año espacial 2018 Será testigo de la única expedición al planeta rojo que realice experimentos geológicos in situ y de la primera vez en que un vuelo tripulado llegue a la estación espacial internacional. También está prevista la visita más cercana al Sol realizada por un vehículo terrestre. Richard García Marte estará más cerca que nunca de la Tierra respecto de los últimos años, lo que permitirá ahorrar combustible en viajes.La NASA no quiere perder la oportunidad y ya está afinando los últimos detalles de la misión InSight, que debe partir al planeta rojo el 5 de mayo próximo.Originalmente debió hacerlo en marzo de 2016, pero cuatro meses antes se produjo una fuga en una esfera de vacío que contenía uno de sus instrumentos clave.Su reparación demoró, por lo que la agencia estadounidense debió esperar dos años para una nueva ventana de lanzamiento favorable.La apuesta es alta.Se trata de un vehículo robótico que estudiará el interior del planeta rojo para tener un conocimiento mayor de su historia geológica, lo que también podría ayudar a comprender mejor la evolución del sistema solar."Es la primera expedición a Marte que incluye experimentos geológicos in situ , lo que es muy importante", destaca el astrónomo de la U.Católica Cristián Galaz. "Conocemos mucho de la atmósfera y hasta del clima de algunos planetas, pero del suelo mismo y su estructura interna sabemos muy poco".Entre las incógnitas que se intentarán dilucidar está en qué momento y por qué se acabó la actividad sísmica en Marte, si posee un núcleo líquido al igual que la Tierra, y qué ocurrió con su campo magnético.A diferencia de los rovers o vehículos exploradores que todavía recorren la superficie del planeta, el nuevo vehículo quedará en una posición fija.Luego del fracaso del aterrizaje de la sonda europea Schiaparelli en octubre de 2016, será el primer intento por aterrizar en el planeta desde 2012, cuando llegó allí Curiosity, que todavía sigue rodando por los agrestes suelos marcianos.El año también podría pasar a la historia como el que marcó la consolidación de la participación privada en el espacio.Ello, porque están previstos los primeros vuelo s tripulados a la estación espacial internacional de SpaceX y Boeing, con lo que Estados Unidos dejará de depender de los vehículos Soyuz rusos para transportar sus astronautas.De acuerdo con lo programado, la nave Dragon 2 de SpaceX debería hacer su vuelo tripulado en agosto, mientras que el vehículo CST 100 Starliner de Boeing debería hacer lo propio en noviembre.No obstante, el ingeniero Mauricio Henríquez, quien dirige el laboratorio de Estudios Espaciales de la U.Austral, sede Puerto Montt, tiene dudas de que sea así. "Todas estas cápsulas son para transporte de humanos, por lo que las pruebas y certificaciones, además de los sistemas de soporte de vida son lejos mucho más complicados que las cápsulas para carga, por lo que no sería raro que ambos vean postergadas sus pruebas tripuladas".Su apuesta es que si hay un vuelo será el de Dragon 2, porque, hasta ahora, SpaceX va a tiempo según el calendario en todas sus pruebas.También se esperan pruebas no tripuladas con el SLS, el cohete sucesor del Saturno V, que debería ser el eje de las próximas misiones a la Luna y Marte.El Sol será otro de los objetivos del año.La NASA lanzará entre el 31 de julio y el 16 de agosto la Parker Solar Probe, que, se ha dicho, será la primera nave que prácticamente rozará la superficie del sol.En realidad, el vehículo orbitará hasta una distancia mínima de 6,2 millones de kilómetros del astro, con el fin de analizar la parte exterior de la corona solar."Esto es casi una misión suicida porque se va a aproximar a una distancia siete veces más cerca que cualquiera anterior", dice el astrónomo de la U.de Chile José Maza, quien asegura que gracias a eso se va a obtener más información que nunca. La misión busca saber más sobre el origen y la evolución del viento solar, y será clave para predecir en el futuro la meteorología espacial, clave para proteger los satélites terrestres.Los chinos también quieren hacer historia este año.Se espera que lancen una nueva misión tripulada, pero su objetivo más ambicioso es llevar un rover al lado oscuro de la Luna, con el fin de estudiar su geología.En busca del origen Si en 2015, desde la Tierra, los terrícolas pudimos maravillarnos con la primera visita a un cometa, el 67 67P/Churyumov-Gerasimenko, este 2018 vez habrá dos incursiones semejantes.La misión Osiris Rex de la NASA hará una visita desde agosto al asteroide Bennu y recogerá unos 60 gramos de su suelo.En junio se espera que la sonda Hayabusa 2, de la agencia espacial japonesa JAXA, llegue al asteroide (162173) Ryugu para recoger también material.De no haber contratiempos, ambas regresarán a la Tierra con su material, en 2020 y 2023, respectivamente, lo que permitirá conocer mejor la composición de estos objetos y su rol en la formación y evolución del sistema solar.

