© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Alejandro Guillier buscaría ser parte de las principales comisiones en la Cámara Alta Una de las más atractivas para el ex abanderado presidencial es la de Gobierno, por los temas que, por ejemplo, impulsa en materia de descentralización. JAIME SÁNCHEZ Una serie de conversaciones sostuvo durante la semana pasada el senador y ex candidato presidencial, Alejandro Guillier, con sus pares del Congreso. Todo en medio de las negociaciones para las conformaciones de las diferentes bancadas.En este contexto, uno de los diálogos que ha mantenido Guillier es con los otros parlamentarios independientes que tendrá el Senado; entre otros, Alejandro Navarro y Carlos Bianchi.Los acercamientos se dan con el fin de ratificar la conformación del comité independiente.Pese a que Guillier ha tendido puentes con otras bancadas, principalmente con la del Partido Socialista, en su entorno comentan que la decisión es apostar por el comité independiente, del que actualmente es parte.Esa condición la mantuvo incluso mientras fue abanderado presidencial.En esa instancia comparte con Bianchi, Antonio Horvath y la representante del Partido Amplitud, Lily Pérez, quien no resultó reelegida para el próximo período legislativo."El comité independiente debiera conformarlo Alejandro Guillier, Alejandro Navarro y yo.Lo que han hecho Alejandro Guillier y el senador Navarro es mandatarme para que podamos ver las comisiones que ellos desean integrar y estamos en esas conversaciones", explicó el senador Bianchi.Relaciones Exteriores, Hacienda, Gobierno, Salud, Defensa y Medio Ambiente son las comisiones que Bianchi ha solicitado ser parte en las negociaciones que ha mantenido durante los días pasados.Aunque en su equipo evitaron decir cuáles son las comisiones que pidió Guillier, desde su entorno aseguran que el ex candidato presidencial pretende ocupar un rol protagónico en el Senado, por lo que para él sería importante estar en Hacienda y Gobierno al menos.Ello, como una catapulta para el despliegue de su agenda postelecciones.Bianchi explicó que en el caso de que no fructifiquen las negociaciones, "los senadores estaríamos viendo la alternativa de poder nosotros mismos solicitar las comisiones y que sea la mesa del Senado la que decida si podemos integrarlas".Durante el presente mes deberían quedar resueltas las integraciones de los senadores en los comités y en las comisiones legislativas.Así, al retorno del receso estival solo restaría afinar los nudos que pudiesen presentarse en la negociación, señalan en el Parlamento.Constitución y Hacienda entre las más apetecidas En el Senado son veintiún las comisiones permanentes.Cada una de ellas está integrada por cinco parlamentarios. Del total, las más apetecidas por los legisladores son Hacienda, Constitución, Trabajo, Educación y Gobierno.Por esas comisiones pasan los proyectos más relevantes.Las reformas, por ejemplo, son ampliamente discutidas en Hacienda y Constitución. También ahí se debate acerca de las propuestas de la Presidenta para ser parte de directorios como el de TVN o para ascender a la Corte Suprema.Por ello quienes son sus miembros juegan un rol protagónico en la designación de cargos y en la discusión de las principales políticas públicas.

© David Osio Venezuela