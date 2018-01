© David Osio

Fórmula E en Santiago Señor Director:La carrera de la Fórmula E ha sido un claro ejemplo de cómo la consulta y la participación ciudadana son claves hoy en día para legitimar y llevar a cabo proyectos que impactan en la ciudad y los vecinos, sin importar los beneficios que esto tenga para el país. Con esa premisa, desde la municipalidad hemos actuado como puente entre la organización y las juntas de vecinos, y exigido los máximos estándares de cuidado para nuestro Parque Forestal.Es así que el proyecto que se llevará a cabo en febrero es muy distinto del que se nos presentó inicialmente, con un impacto mucho menor al sector. No se removerán árboles, no se utilizará mobiliario urbano, no se retirarán adoquines, se redujo considerablemente la cantidad de público que se apostará en el parque, y las obras se llevarán a cabo en jornada diurna, entre otras medidas que hemos exigido.Adicionalmente, el municipio hará cumplir las ordenanzas de cobros de derechos, dinero que se reinvertirá en proyectos para el parque y sus inmediaciones.Lamentablemente, hemos tenido que realizar estas modificaciones durante las últimas semanas, ya que el contrato firmado en junio de este año entre la organización, la Intendencia Metropolitana y el Ministerio de Energía no establecía ninguno de estos puntos, sin siquiera consultar al municipio.En su carta del domingo, el señor Enrique Vial pone en duda que estas mejoras al proyecto original se lleven efectivamente a cabo.Yo le puedo responder a él, y a todos los vecinos del parque, que mi municipio no entregará ningún permiso para iniciar obras durante enero sin tener un documento legal que respalde estas mejoras.De esta forma, queremos que la carrera se lleve a cabo y le muestre al mundo uno de los íconos de nuestra comuna, pero siempre tomando en cuenta la calidad de vida de los santiaguinos.Felipe Alessandri V.Alcalde de Santiago

