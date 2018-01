© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Terminar con la indolencia Señor Director:La indolencia. Indolencia permanente y transversal a los gobiernos, quienes por años han ignorado el tema. Esa me parece la más grave conclusión frente al último estudio del Senda; la droga no ha estado antes ni ahora en la agenda país, ni en el presupuesto, como un problema de Estado.Por años ha sido una maleza que se la dejó crecer y hoy ahoga especialmente a los más vulnerables: los menores de 18 años.No se llega de un momento otro a los actuales niveles de consumo. Aunque para ser justos, desde 2012, con el comienzo del debate sobre la legalización, se produce un quiebre: el consumo entre 12 y 64 años aumenta en un 100% en cuatro años de 7,1% a 14,5%.Y entre los escolares, en un 74%. A vista y paciencia de todos, sin ninguna reacción.Es difícil que los índices sigan subiendo; nuestros niños lideran los rankings de América y Europa.Y no sé qué más tiene que pasar para que el tema se instale en La Moneda. Pero ya es urgente hacer un quiebre, terminar con la indolencia. Por eso, y porque trabajo con las víctimas de la droga, le pido encarecidamente al Presidente Piñera que se proponga como desafío bajar el consumo, con prioridad en el nivel escolar.Y no solo desde la mirada del delito, del decomiso o del narcotráfico, necesarios pero parciales; sino principalmente desde la educación y la prevención, desde la salud, desde la pobreza, desde el mundo laboral…Que junto a la sociedad civil, a líderes nacionales y a las distintas bancadas enfrente el consumo de droga como un problema país, con estrategias a mediano y largo plazo, y con un mensaje claro, potente y unívoco.Ana Luisa Jouanne Langlois Corporación La Esperanza

© David Osio Venezuela