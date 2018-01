© David Osio

Son espacios claves para la economía creativa, en la que confluyen las industrias tradicionales de la cultura. Desde Buenos Aires hasta Nueva York, cómo son estos epicentros de tendencias artísticas y culturales 2 de enero de 2018 Cuáles son las ciudades más innovadoras y creativas del mundo que se posicionan como hubs culturales (Getty) Por Juan DillonLa revolución en las industrias culturales abre espacio a un mundo de posibilidades infinitas para lo que se presenta como una nueva economía social. El emprendimiento cultural, como un instrumento loable para transformación social, permite el surgimiento de barrios, ciudades y lugares donde se concentra el ejercicio por la innovación y experimentación.La vocación artística por fomentar el emprendimiento y la creación de empresas en torno a estas industrias potencia el talento, la competencia y las habilidades individuales.Un caos de ideas que se vuelven colectivas a partir de estos lugares que emergen, en muchos casos, en los bordes urbanos.En esa línea, las industrias creativas y culturales son capaces de generar empleo y riqueza, y de provocar un alto impacto social y económico.Según SINCA (Sistema de Información Cultural Argentino), las industrias creativas ya representan más del 3% del PBI de la Argentina.Los "hubs", incubadoras, laboratorios y aceleradoras de estos startups culturales son espacios claves para la economía creativa, en la que confluyen las industrias culturales y creativas tradicionales, es decir, la música, el teatro, el cine, la literatura o la pintura, y con las emergentes como los videojuegos, las instalaciones, e incluso las artes interactivas.Buenos Aires, arte y activismo culturalLa Boca, uno de los epicentros culturales de la ciudad de Buenos Aires que sigue renovándose (Getty) Los nuevos barrios del arte y la cultura podrían ser Villa Crespo y La Boca, haciendo eje en una serie de galerías y atelieres que se destacan.En Villa Crespo, un territorio que oscila entre el presente y el pasado, entre la realidad y el mito, espacio UV y Revolver ? una galería peruana muy cool que abrió una sucursal en Buenos Aires- son espacios que imponen nuevos circuitos sobre los ya tradicionales porteños.En La Boca, Isla Flotante y Barro son otros ejemplos de "viveros" culturales que asoman como espacios para concentrar y compartir la creación.Así lo describe, en diálogo con Infobae , Mariano López Seoane, profesor universitario, escritor y crítico cultural: "Me interesan los fenómenos culturales por lo que revelan del funcionamiento de nuestra sociedad y por las promesas que contienen de formas de vida nuevas, comunidades alternativas, colaboraciones y sostenes que no siguen estrictamente la lógica del mercado".Alrededor de nuevos sitios se empiezan a generar circuitos, solidaridades, encuentros entre artistas y creadores en general.Por ejemplo, cerca de UV está el local y fábrica de Jessica Trosman y el café Yeite, todo esto frente a la cancha de Atlanta."Es un lugar por un lado muy despojado y salvaje, para gente a la que le gusta descubrir y no sentirse cómoda, y por otro lado un barrio súper porteño, con la cancha de fútbol, el club tradicional y los talleres mecánicos", contó López Seoane.En 2018, además de estos lugares, hay que sumar el Bar Beba, la librería La Internacional Argentina, la galería-centro cultural-garage "El Universo", la galería Ruth Benzacar, la librería Falena, la galería Nora Fisch.Todo esto en Villa Crespo.La noche de la presentación de PONCHO 4D en @falenalibros #falenalibros #libreria #bookstore #buenosairesA post shared by Falena (@falenalibros) on Nov 25, 2017 at 2:57pm PSTEn La Boca está además Fundación PROA.En estos espacios es notable un fenómeno típico de todas las ciudades del mundo: las zonas en los bordes, las zonas no centrales y por lo tanto silvestres y menos caras, zonas en las que se producen ejercicios de innovación y experimentación."El arte y el activismo cultural suelen ser algo así como la vanguardia del desarrollo urbano.Llegan primero a zonas que tienen un encanto que pocos ven, potencian ese encanto y luego dan lugar a que otras industrias y prácticas creativas ? la moda, la gastronomía, y finalmente el real estate- desembarquen en esas zonas.Por eso se analiza en todas las ciudades del mundo que la llegada de los talleres de artistas y las galerías a un barrio es el primer paso de su "gentrification", resume con precisión López Seoane, doctor en letras que además acaba de publicar su libro "El Regalo de Virgo"PROA, en el barrio de La Boca, un hub cultural que recibió a Ai Weiwei (Télam) GPS internacional de la experimentación culturalEmpezando por Nueva York, The Journal Gallery, en el barrio de Brooklyn, es uno de los espacios que se erige en una ciudad que pareciera imposible que pueda reinventarse.Esta galería destacada es un proyecto de convivencia de arte contemporáneo en constante construcción y definición.En el Lower East Side, otras galerías que deben visitarse son Miguel Abreu, Kerry Schuss o Jams Cohan.Aquí artísticas jóvenes y "hips" concentran sus primeras experiencias.Sin dudas las instalaciones efímeras del PS1 -la sede que el MoMA tiene fuera de Manhattan, en el barrio neoyorquino de Queens- son epicentro del arte experimental mundial.No como una colección, sino como diferentes muestras, que suman performances de recitales y fiestas, consideradas unas de las más cool y vanguardistas del mundo.La programación, que puede incluir sesiones de música electrónica, es impulsada por otra figura destacada a nivel mundial, su director, el alemán formado en Berlín Klaus Biesenbach.Don't miss the chance to see our installation of two works from Alexandra Bell's (@yesitsalex) "Counternarratives" series, on view in the courtyard through December 11.Featured in the New York Times today (link in bio), Bell describes how her work shows ?how a turn of phrase or a misplaced photo has real consequences for people at the margins who are still suffering under the weight of unfair and biased representation.? The works were originally installed as a part of our #VWSundaySessions program "Radical Edits" on Nov.12. You can watch her entire presentation now at http://mo.ma/counternarratives. #MoMAPS1A post shared by MoMA PS1 (@momaps1) on Dec 7, 2017 at 2:33pm PSTDesde Art Basel hasta el Black Film Festival; desde el Bass Museum hasta el Colony Theatre, Miami es un microcosmos de ciudades como Nueva York, Londres y París, en una escala más pequeña, sí, pero con mucho por innovar.Famosos chefs, arquitectos de trayectoria mundial y diseñadores emergentes marcan el paso a nuevas y frescas ideas e interactúan entre sí y con todos los demás, desde Lincoln Road hasta South of Fifth, desde el amanecer hasta el anochecer.Wynwood es el barrio joven y emergente, con galerías como Dot Fiftyone, Primary Projects, Spinello Projects, Emerson Dorsch, Gucci Vuitton, o Nina Johnson o David Gastillo.Otra exquisito espacio es Wynwood 28 Art Gallery donde exponen enormes artistas plásticos argentinos como son, Ernesto Bertani, Juan Lascano y Natalia Sánchez Valdemorros.En Madrid se desarrolla "How to start me up: building my creative hub", organizado por Factoría Cultural, una asociación sin ánimo de lucro, recibe a los representantes de los principales 40 viveros creativos y culturales europeos.Este taller colectivo, una red nacional de "hubs", se constituye cómo un espacio que articula el conocimiento y estimula a los emprendedores culturales.Como epicentro de experimentación artística debe mencionarse The Fresh Gallery.Wynwood, el distrito cultural de Miami que se posiciona a nivel global por su innovación (Getty) En Latinoamérica se multiplican los fenómenos de activismo cultural.Sólo para sumar pueden rescatarse en México el barrio la Roma y galerías como Fifty24MX, Celaya Brothers Gallery, Vértigo o Rojo Bermelo.Por último, y para descubrir, el barrio de Santa Teresa es el reducto de la intelectualidad y el arte de Río de Janeiro, Brasil.El "bondinho de Santa Teresa", como se le conoce al tranvía del lugar, permite recorrer y descubrir los atelieres de jóvenes artistas, que una vez al año abren sus puertas al visitante.Incluso el "Bar do Mineiro" es parte de este recorrido dentro de los espacios de vanguardia cultural.LEA MÁS:Art Basel Miami 2017: lo que hay que saber para emprender un viaje cultural inolvidableViajes culturales: Art Basel Miami 2017 volverá a sorprender con una gran presencia argentina

