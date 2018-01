© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Comenzar el nuevo año comiendo sano es importante para dejar atrás los atracones en los festejos. Infobae dialogó con una experta, que detalló un plan adecuado para restablecer el organismo 2 de enero de 2018 Empezar el año comiendo sano es importante para dejar atrás los excesos en los festejos (Getty) Los últimos días del año son momentos de balances, reuniones y despedidas compartidas en familia y con amigos, que llevan a relajarse, a irrumpir con los hábitos salubres y a tener una ingesta diaria signada por la elevada cantidad de alimentos ricos en grasas y calorías. Todo un cúmulo de excesos que -más allá de los kilos de más- llevan a un estado poco beneficioso para la salud.Por eso es fundamental "atacar" rápidamente las consecuencias, reordenando la alimentación, para restablecer el organismo.Para llegar a este objetivo, la opción más popular son los programas de desintoxicación, desarrollados para ayudar al organismo a mantenerse saludable y reforzar el sistema inmunológico.Con estas dietas, el cuerpo limpia la sangre y elimina impurezas procesadas a través del hígado . "Se trata de un programa estricto, pero que tiene propuestas interesantes, incluso se puede hacer hasta un permitido por semana", dijo la médica nutricionista Andrea Miranda (MN 149.634).Los planes detox tienen como fin depurar y purificar un cuerpo realizando el mínimo esfuerzo (Getty) "Este tipo de programas se pueden llevar a cabo durante tres días, en los que es especialmente importante consumir gran cantidad de agua: por lo menos 2 o 3 litros por día ", añadió la directora de la Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral (SAENI).A continuación, una rutina de las cuatro comidas diarias en detalle que la especialista compartió con Infobae .Desayuno: tomar la infusión con una tostada de gluten con queso descremado y un jugo exprimido de una fruta cítrica.Almuerzo: caldo o sopa de verduras, o dos vasos de líquido.Ensalada a gusto, solo de verduras (pueden ser cocidas). Aspic de frutas (gelatina light con trozos de frutas). Beber un litro de líquido.Merienda: consumir infusión o líquido, y agregar una taza de ensalada de frutas, una fruta o, en su defecto, media banana.Cena: al igual que en el almuerzo, caldo o sopa de verduras, o dos vasos de líquido.Verduras crudas y/o cocidas, con una porción de pollo, pescado o carne sin grasa, acompañado de un litro de líquido.Para el postre, una fruta fresca y/o gelatina light con fruta.El plan se compone de alimentos que tienen componentes como fibra, vitaminas y antioxidantes (Getty) En cuanto a las colaciones, Miranda aconseja consumir hasta dos por día en un plan desintoxicante y anti retención de líquidos.¿Cuáles? Un pote de yogur descremado, gelatina light, frutas, una porción de queso (del tamaño de un casete); un exprimido, una salchicha light, dos rollitos de jamón; 10 pasas de uva, 10 almendras y hasta una tableta de dulce leche light ." Los jugos o batidos de frutas y verduras son perfectos para desintoxicar el cuerpo porque además nos refrescan, nos ayudan a consumir vitaminas y minerales, y a mantenernos en peso.Permiten eliminar las toxinas que se acumulan a lo largo del día; limpiar los riñones y detoxificar el hígado y la vesícula biliar", explicó la experta.Los exprimidos de frutas son el alimento principal de estas dietas (Getty) Para su preparación, Miranda subrayó que tienen que prevalecer aquellas frutas que poseen alto contenido de agua en su composición, como los cítricos, durazno, ananá, frutillas, naranja, kiwi, mandarina, sandía, melón.También puede consumirse media banana por día ." Para no sumar calorías es fundamental que estos batidos, licuados o jugos sean al agua o con leche descremada .No hay que olvidar que las frutas aportan calorías y controlar su consumo es imprescindible a la hora de cuidar nuestro peso corporal", acotó.Y concluyó: " Cabe mencionar que no reemplazan ninguna de las cuatro comidas principales, sino que son complementos de las mismas ".LEA MÁS:Rutina fit y consejos alimenticios: cómo llegar en forma a las fiestas y lograr mantener la líneaEl plan fit para el verano: la rutina ideal para afinar la silueta antes de las vacacionesMañana vs.noche: con el calor, ¿cuál es el mejor horario para entrenar?10 consejos saludables para entrenar en verano

© David Osio Venezuela