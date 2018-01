El sádico payaso Pennywise vuelve a atemorizar a los niños en ?It?

🍿🍿🍿🍿🍿 Excelente 2 de enero de 2018 Una remake de la obra de los '90s sobre un payaso asesino al que le gusta aterrorizar a los niños.La famosa novela de Stephen King It (Eso) ha sido adaptada para la gran pantalla veinte años después del lanzamiento del libro. Ambientada a principios de la década de los '80s, nos presenta a una pandilla de siete niños, conocidos como "El Club de los Perdedores" , que debe enfrentar el bullying en la escuela.Su vida da un giro de 180 grados cuando una gran amenaza los acecha, tras una serie de muertes extrañas .Los habitantes de la villa entrarán en pánico ya que creen que también pueden morir.Bill SkarsgÃ¥rd se inspiró en el personaje de Jack Nicholson para crear su versión de Pennywise.Los chicos descubren que los crímenes fueron cometidos por alguien muy malo: un sádico monstruo llamado Pennywise , que lleva un terrorífico disfraz de payaso.Las escenas de Pennywise no se filmaron hasta que la mitad de la película estaba ya hecha.Durante ese tiempo Bill SkarsgÃ¥rd perfeccionó su interpretación. El argentino Andrés Muschietti ( Mamá ) dirige esta película con un guión escrito por Chase Palmer ( Biopunk ) y Gary Dauberman ( Annabelle ).Su reparto lo encabeza Bill SkarsgÃ¥rd ( Hemlock Grove ), interpretando a Pennywise, junto a los jóvenes actores Finn Wolfhard ( Stranger Things ), Jaeden Lieberher ( Midnight Special ) y Wyatt Oleff ( Guardianes de la Galaxia ).A petición del director, los jóvenes actores improvisaron la mayoría de sus escenas.Información técnicaDuración: 2 hora y 15 minutosDirigida por Andy MuschiettiProtagonistas: Bill SkarsgÃ¥rd, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jack Dylan Grazer y Jaeden LieberherLenguajes disponibles: inglés (idioma original) y español (subtitulado y doblada)Recomendada para los amantes de películas como It (1990) y El resplandorIt está enConsulta en tu país la fecha de disponibilidad para streaming de esta producción.LEA MÁS:"It (Eso)" la película de terror del año

