Las autoridades locales le expresaron sus "serias preocupaciones" por el tuit del mandatario norteamericano, que acusó a Islamabad de ser un refugio para los terroristas de la región y amenazó con retirar los aportes económicos 2 de enero de 2018 El presidente estadounidense, Donald Trump , y el primer ministro pakistaní, Shahid Khaqan Abbasi El gobierno paquistaní convocó al embajador de Estados Unidos en Islamabad para manifestarle sus "serias preocupaciones" por el tuit del presidente estadounidense, Donald Trump , en el que acusó a Pakistán de "mentiras y engaños" y de "dar refugio a terroristas", informaron hoy a Efe fuentes oficiales."El embajador de EEUU (David Hale) fue convocado ayer por la noche. Le manifestamos nuestras serias preocupaciones por lo que dijo Trump en el tuit ", indicó, sin dar más detalles del encuentro, una fuente del Ministerio de Exteriores paquistaní, que prefirió mantener el anonimato."Fue a entrevistarse con responsables. No haremos ningún comentario sobre el contenido de la reunión", agregó un portavoz de la cancillería.En su primer tuit de 2018, Trump arremetió el lunes contra Pakistán tras las acusaciones en agosto de que las autoridades paquistaníes permiten la presencia en su territorio de grupos terroristas que atentan en países vecinos.The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools.They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!? Donald J. Trump (@realDonald Trump ) January 1, 2018" Estados Unidos ha dado ingenuamente a Pakistán más de 33.000 millones de dólares de ayuda durante los pasados 15 años, y lo único que nos han dado ellos son mentiras y engaños , porque ven a nuestros líderes como tontos", escribió Trump " Dan refugio a los terroristas a los que perseguimos en Afganistán, y ayudan poco.¡SE ACABÓ! ", añadió.Las nuevas acusaciones de Trump se producen después de que el diario The New York Times informase el viernes de que la Casa Blanca podría retener próximamente 225 millones de dólares de ayuda al país asiático debido a su supuesta negligencia a la hora de contener las redes terroristas.Luego de años de búsqueda, Osama bin Laden fue abatido en 2011 en una residencia en Pakistán (AP) Tras el tuit del presidente estadounidense, el ministro de Exteriores paquistaní, Khawaja Asif, indicó en una entrevista en una televisión del país asiático que Pakistán ya ha anunciado a EEUU que no hará más."Nosotros ya hemos dicho a EEUU que no haremos más, así que el 'se acabó' de Trump no tiene ninguna importancia ", afirmó Asif en el canal Geo TV .Por su parte, el ministro de Defensa, Khurram Dastgir Khan, tuiteó que su país ha dado luz verde a EEUU en la lucha contra el terrorismo, con comunicaciones aéreas y terrestres, bases militares e inteligencia que han diezmado a Al Qaeda." Pero ellos no nos han dado nada, solo diatribas y desconfianza ", escribió en la red social el responsable de Defensa.Las relaciones entre Pakistán y EEUU se enfriaron tras las acusaciones en agosto de Trump de que las autoridades paquistaníes permiten la presencia en su territorio de grupos terroristas que atentan en países vecinos.EEUU y Afganistán han acusado a Pakistán durante años de dar refugio a la facción de los talibanes Red Haqqani, que atentan contra tropas afganas y estadounidenses, pero ningún mandatario estadounidense se había expresado de forma tan dura sobre el país asiático.Pakistán niega esas acusaciones y suspendió visitas oficiales entre ambos países tras las palabras de Trump (Con información de EFE y AFP)LEA MÁS: Trump arremetió contra Pakistán por sus "mentiras y engaños" en su primer tuit de 2018Capturaron al verdugo de barba blanca del Estado Islámico

