/ Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero una nueva comedia se burla de ese convencionalismo ofreciendo una sarcástica mirada -desde un avión a 30.000 pies de altura- sobre lo que sucede en esa ciudad cada fin de semana."LA to Vegas", de Fox, transcurre durante el vuelo de 40 minutos que montones de rufianes y soñadores abordan cada viernes en Los Ángeles esperando hacer fortuna, aunque usualmente regresan con resaca y los bolsillos vacíos.Dylan McDermott, ganador del Golden Globe por el drama de abogados de ABC "The Practice", interpreta al cómico y presumido capitán de un avión de la línea aérea de bajo costo bautizada de manera burlona como Jackpot Airlines.A principios de este mes, Fox estrenó la serie a 30.000 pies de altura, con un McDermott que interpretó su papel durante todo el vuelo mientras se ofrecían tragos a los periodistas.También Kim Matula ("The Bold and the Beautiful"), quien interpreta a Ronnie, entraba y salía de su personaje: una impulsiva y frustrada asistente de vuelo Un personaje interesante es el de Peter Stormare, quien frecuentemente aparece en películas de los hermanos Coen como un asesino o en programas de televisión de Fox como "Prison Break", pero que en el show hace un rol de jugador empedernido."Siempre he amado la comedia. Incluso cuando he hecho mis más malvados villanos he tratado de imprimir un destello, un signo de interrogación que cautive a la audiencia", dijo a la AFP Stormare, durante la fiesta de estreno en el Hotel Bellagio, en la concurrida zona de casinos de Las Vegas Strip."Creo que fue muy audaz hacerlo en un avión, pero ya tenemos 'The Love Boat', 'The Office', tenemos dramas en lugares de trabajo y en estos tiempos todos viajan", dijo.- "Más absurdo" -Filmada en un fuselaje reconstruido y en una terminal aérea en un terreno de Fox en Los Ángeles, así como en locaciones en ambas ciudades, "LA to Vegas" ofrece algunas cosas diferentes a las comedias estadounidenses que Stormare creció viendo en Suecia."La comedia no ha evolucionado mucho desde Lucille Ball. Estamos sentados en la misma sala de estar, ellos están en el mismo sofá y sabemos todo sobre los personajes" desde el primer episodio, dice el actor de 64 años."Esto es un poco más misterioso, más absurdo. Hay sátira, lo cual es inusual en la comedia estadounidense. Yo lo llamo un poco más … europeo, como si 'Monty Python' hubiera estado en un avión".En el primer episodio Ronnie y Colin (Ed Weeks), un profesor de economía y pasajero frecuente, descubren que unirse al Club de las Alturas ("Mile High Club", jerga para tener sexo en un avión en vuelo ) no es tan fácil como parece."Me siento como el bastardo más suertudo de la industria del espectáculo en este momento", dice Weeks, quien transitó sin problemas a la serie después de pasar cinco años como el doctor Jeremy Reed en la exserie de comedia de Fox "The Mindy Project" (ahora de Hulu).Weeks, de 37 años, dijo que se sorprendió cuando le propusieron la idea de hacer una comedia en el aire de que era algo que no se había hecho antes.El actor describe la serie, que se estrena el 2 de febrero, como un "adorable programa de entretenimiento sin complicaciones" dirigido a una audiencia amplia en "tiempos difíciles, peligrosos y polarizados".La serie es producida por un destacado equipo, que incluye a Adam McKay, el guionista y director ganador de un Oscar por "The Big Short" (2015) y al veterano actor de comedia Will Ferrell ("Anchorman: The Legend of Ron Burgundy").AFP