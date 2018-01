© David Osio

Lo compartió a sus más de 15 millones de suscriptores, ante quienes exhibió detalles del cuerpo con comentarios y reacciones poco respetuosas 2 de enero de 2018 Logan Paul en una captura del video subido a Youtube Un célebre youtuber estadounidense tuvo que disculparse este lunes por publicar un video en el que mostró el cuerpo de la víctima de un suicidio en Japón.El video subido por Logan Paul fue filmado en Aokigahara , un sitio en Japón conocido como "la selva de los suicidios" debido al gran número de personas que lo eligen para quitarse la vida.La filmación , publicada el domingo y luego retirada, muestra a Paul y sus amigos mientras , tras encontrar el cuerpo, parecen burlarse de la víctima."¿Acaso encontramos una persona muerta en la selva de los suicidios, colgando?" , dice el joven de 22 años. Luego agrega que la situación es "una primera vez" para él, y que el video era el "más real" que jamás había realizado.La secuencia completa muestra al cuerpo desde muy cerca; sólo el rostro está ocultado, pero hace un primer plano de sus manos.A uno de los miembros del grupo se lo escucha decir que "no se siente bien".Paul entonces le pregunta: "Qué pasa, ¿nunca estuviste cerca de una persona muerta?" . Luego se ríe .La actitud del youtuber, que cuenta con más de 15 millones de suscriptores en su canal, desató una avalancha de criticas en las redes sociales , donde varios usuarios lo calificaron de "irrespetuoso" y "asqueroso".Que asco lo que está pasando con Logan Paul. Fue como: "Mirad chicos un cadaver, que gracioso, me voy a burlar haciendo bromas de mal gusto pero cuidado, que el suicidio no es una broma"? ??2 0 1 8 ?? (@CarlaaRomeroC) January 2, 2018Logan Paul ha subido un vídeo grabando a una persona ahorcada y mira tío, da igual que tengas una mínima intención de dar un "mensaje positivo".No grabas ese video, lo editas y lo subes.Es que simplemente no lo haces.? Sonriso(enfadao) (@caderademadera) January 2, 2018Que asco me da Logan Paul, y como él hay varios (sobreotodo youtubers) que caen en la obsesión de conseguir likes y?? Cabronicienta (@cabronicienta_) January 2, 2018Tras las críticas, Paul se disculpó a través de Twitter."Esta es la primera vez para mi" , escribió a sus más de tres millones de seguidores."Nunca enfrenté criticas como estas antes, porque nunca cometí un error como este antes. Estoy rodeado de buenas personas y creo que tomo buenas decisiones, pero soy siempre un ser humano, puedo equivocarme".Dear Internet, pic.twitter.com/42OCDBhiWg? Logan Paul (@LoganPaul) January 2, 2018Paul agregó que su reacción se debió al "shock y el terror", y resaltó que no lo hizo por las vistas que obtendría su video, uno de los principales objetivos de los youtubers, sino porque creyó que podría "generar una ola positiva en Internet, no crear un monzón de negatividad" , aumentando la conciencia sobre el suicidio y la prevención del suicidio.LEA MÁS:La vida, la obra, la soledad y el suicidio de una mujer atormentada que dejó huellas imborrablesLa carta que dejó la actriz porno August Ames anunciando su suicidioSuicidio adolescente: una problemática mundial en aumento

