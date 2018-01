/ Los agentes judiciales y de aviación civil de Costa Rica evalúan las causas que ocasionaron un accidente aéreo en el Pacífico norte del país que cobró la vida de 10 estadounidenses y dos tripulantes costarricenses."Se continúa con trabajo en el lugar de los hechos revisando los restos de la nave para establecer qué ocasionó el accidente. No tenemos claro si fue mecánico o climático eso todavía está en investigación", expresó en unas declaraciones a los medios el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.El funcionario añadió que hoy en la madrugada terminaron el levantamiento de los cuerpos, que posteriormente fueron trasladados a la morgue judicial, en Heredia (centro).En la autopsia participan médicos patólogos, antropólogos y odontólogos forenses para tratar de establecer la identificación de cada uno de los cuerpos ya que debido a que quedaron calcinados es difícil identificarlos con precisión."La identificación de los cuerpos no es rápido ni sencillo, esto porque al precipitarse la aeronave la misma alzó fuego y producto de esto los cuerpos resultaron calcinados. La técnica tradicional sería el adn, método complicado con cuerpos quemados, pero se intentará, pero también se recurrirá a la odontología forense", explicó Soto.Una avion eta privada se estrelló ayer con 10 pasajeros de nacionalidad estadounidense y dos tripulantes a bordo en la provincia de Guanacaste (Pacífico norte).La aeronave, Cessna Caravan 208 propiedad de la empresa Nature Air con matrícula TI-BEI, salió de Punta Islita con destino hacia el aeropuerto internacional Juan Santamaría, pero a dos kilómetros de la pista se estrelló contra una zona montañosa y posteriormente ardió en llamas.La aeronave siniestrada era tripulada por los costarricenses Juan Manuel Retana y Emma Ramos. En el accidente también fallecieron los turistas estadounidenses Bruce Steinberg de 50 años, su esposa Irene Steinberg de 51 años y los tres hijos de ambos Matthew, William y Zachary, de 13, 18 y 19 años, respectivamente.El OIJ además confirmó de forma preliminar la muerte de Leslie Weiss de 50, su esposo Mitchell Weiss de 52 y sus hijos Ari y Hannah 16 y 19 años, todos de Florida , Estados Unidos. Así como una mujer identificada como Amanda Geissler de 33 años.Todas las identidades deben ser confirmadas durante la autopsia, ya que existe cierta confusión porque la aerolínea brindó una lista de pasajeros, pero se presume que no todos subieron a la aeronave o que cambiaron sus puestos.La Dirección General de Aviación Civil indicó que en el plan de vuelo la aeronave registró maniobras de aproximación para aterrizar en Punta Islita, sin embargo, las ráfagas de viento de 20 nudos los obligó a ir a otra pista para esperar mejores condiciones del tiempo.EFE Por Informe21 / MMJCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi