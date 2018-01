/ La casa Pantone habl: el ultra violet 18-3838 es el color del 2018. Se trata de un morado intenso, producto de la mezcla del azul y el rojo, que ya se deja ver en las propuestas de los diseadores de moda y decoradores. Segn Laurie Pressman, vicepresidenta de la compaa fundada en Nueva Jersey en 1962, es tono para "evocar un estilo de contracultura, el agarre de la originalidad, el ingenio, el pensamiento visionario que nos dirige hacia el futuro". En el comunicado emitido por Pantone se afirma que es un "color mstico, vinculado con la espiritualidad y un refugio de los estmulos excesivos del mundo exterior", de all que muchos lo asocien con las prcticas para elevar los niveles de conciencia. Los budistas, por ejemplo, aseguran que de este color es el chakra de la corona. Es, adems, un color con historia. Lo hemos visto asociado a figuras de renombre como David Bowie, Jimi Hendrix y Prince, a quien en agosto del ao pasado Pantone le dedic su propio color; al compositor Richard Wagner le gustaba rodearse de este tono cuando creaba su msica, es el tono escogido por el movimiento sufragista britnico de principios del siglo XX y el que vemos florecer, ao tras ao, en los campos de lavanda en Provenza, Francia. Cmo combinarlo La forma ms segura y fcil de lograr buenas combinaciones es aplicando la rueda de colores. Escoge siempre tonos cercanos al prpura como el rojo-violeta o el azul-violeta, as como los complementarios, es decir, los opuestos al color, que en este caso son el amarillo y el naranja, por lo que cualquier tonalidad de los metales: oro, bronce o cobre, ser una buena opcin. Otro color con el que combina muy bien es con el gris bsico o con cualquier otro tono ms claro. Ahora, para estar a tono con las tendencias no es necesario renovar todo el guardarropa o redisear toda la casa, uno o varios elementos pueden ser fcilmente incorporados sin necesidad de invertir mucho dinero. En cuanto al oufit, una cartera, unos zapatos, un pauelo o una bufanda sern suficientes, mientras que unos cojines, un mantel, una vajilla, unas cortinas o un ramo de flores pueden darle un nuevo aire a su espacio.Relacionado con: pantone , ultra violetCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi