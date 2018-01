/ La Navidad incita a pensar y actuar a favor del bienestar de las niñas y los niños, y a no olvidar que todas y todos los pequeños merecen vivir bien y ser felices. Al respecto, vale destacar que Unicef -el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia- ha lanzado la campaña "Para cada niño, solo huellas de buen trato", con el fin de contribuir a la prevención de la violencia contra la niñez y la adolescencia y a la promoción del buen trato. Qué bueno cuando las huellas que deja la niñez son de amor, estímulo y apoyo, de caricias y palabras amables. Esas huellas dan alegría y confianza, en su momento y para siempre. Qué dañino arrastrar a lo largo de la vida huellas de una niñez de gritos, menosprecio, golpes o duros castigos.La situación entre nosotros no es positiva: en una encuesta nacional realizada en 2011 por el Ministerio de Educación y Unicef entre adolescentes escolarizados, más de 69% de los encuestados aseguró haber sido objeto de algún tipo de violencia en el hogar, 51% en la comunidad y 89% en la escuela, siendo la violencia psicológica la más común. Adicionalmente, un estudio de Unicef y el Centro de Investigación Social (Cisor) en 2014 reveló que 78% de los cuidadores están dispuestos a usar el castigo físico, y 89% no identifica que el derecho a un buen trato significa abstenerse de gritar, golpear y humillar a los niños, niñas y adolescentes.No se trata de que los dejemos sin orientación para que hagan "lo que quieran", sino de que nuestra educación evite el maltrato. Las normas y valores se enseñan con el ejemplo, así como explicando de manera sencilla su porqué y haciendo ver los perjuicios de no cumplirlas. En vez de recibir un castigo, los niños y niñas -sobre todo los más grandecitos- pueden realizar acciones compensatorias luego de cometer una falta: ayudar a limpiar, tener una atención con un familiar o vecino, pedir excusas a quien se perjudicó.Aun los más pequeños perciben la diferencia entre educación y represión. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y respetados y a participar en las decisiones que los afectan de acuerdo con su edad. Como nos alerta Unicef, la violencia marchita mientras que con el buen trato cada niño puede florecer.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi