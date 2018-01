/ El sociólogo y dirigente político Claudio Fermín aseguró este martes que "la actividad económica venezolana está cruzada de brazos mientras exista el control de precios y de cambio", puesto que a su juicio las empresas están manejadas de forma indirecta "por burócratas detrás de una oficina".En una entrevista para Primera Página, el profesor universitario apuntó que los principales problemas a atacar, en materia económica, es el control de precios y de cambio, así como la inseguridad jurídica que se les da a las empresas nacionales y extranjeras.Agregó que otro de los factores que influyen en la situación política y económica del país es que "el diseño de Estado es macrocefálico, con miles de organismos y unidades de producción, que interviene de tal manera que no tiene dinero para financiarse"."Toda la inseguridad jurídica y el diseño económico tiene que ser revisado, esa es la fuente del problema. Los venezolanos no podemos seguir metidos en dimes y diretes (…) el problema ya no es electoral, ahora es que desde todos los puntos cardinales los venezolanos sabemos que así como estamos no podemos vivir", enfatizó. Por este motivo, el excandidato presidencial reconoció a los venezolanos que trabajan diariamente para "pagar el pasaje", porque para eso es lo que, a su juicio, alcanza el salario mínimo."Hay que hacer un reconocimiento a los venezolanos, porque quienes trabajen hoy en día lo hacen por el pasaje", destacó. Fermín explicó que el dinero tiene poco valor real, porque "ese Estado, para poderse financiarse no tiene dinero, por lo que imprime el papel moneda inorgánico y para hacerlo inunda el mercado con billetes que no tienen ningún valor".(Lea también: Conozca cómo quedaron los salarios mínimos en América Latina para este 2018 )Claudio Fermín llamó a los sectores políticos del país a aterrizar las peticiones de los venezolanos, porque "hay un gran distanciamiento entre la oferta política y las exigencias del pueblo".Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi