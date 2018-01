/ ANKARA.- Turquía ha hecho hoy un llamamiento a las autoridades iraníes para que eviten toda provocación y violencia, al tiempo que ha instado al resto del mundo a no intervenir desde fuera en la situación desatada por las turbulentas protestas callejeras en el país vecino.“Creemos que el presidente (iraní, Hasan) Rohaní debe evitar la violencia y las provocaciones. Debe tener en cuenta que las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente”, señala en un comunicado el Ministerio turco de Asuntos Exteriores.Al mismo tiempo, reconoce que “la ley no puede ser violada y la propiedad pública no debe ser perjudicada”.“Deseamos que se garantice la paz en el país y que domine el sentido común para prevenir la escalada de acontecimientos, y que se evite la retórica provocativa y las intervenciones externas”, añade.Con este comunicado, el Gobierno de Turquía ha reaccionado a la tensa situación en el vecino Irán, sacudido por intensas protestas callejeras contra la corrupción y la carestía de vida que desde el 28 de diciembre le han costado la vida a veinte personas.Se trata de la mayor ola de manifestaciones contra el Gobierno de Teherán desde 2009.EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi