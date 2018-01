/ Claudio Fermín afirmó este martes que son necesarias unas primarias en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de cara a las elecciones presidenciales de este año."En los últimos 40 años, hubo pocos partidos en las elecciones presidenciales. En el contexto actual, es necesario un proceso de primarias. Debemos ir con un candidato único a la elección presidencial", indicó en una entrevista para Globovisión.El dirigente político considera que las presidenciales se pueden ganar porque el oficialismo no supera los seis millones de simpatizantes. Sin embargo, aseguró que el candidato de oposición que se postule por la MUD, debe prepararse a ser el candidato de una Venezuela descontenta."El hecho de que existe una multiplicidad de factores descontentos, no habla mal de la MUD. Habla mal de un gobierno que no da respuesta a ningún sector del país", indicó.Lee másHenri Falcón rechazó llamado a primarias en la MUD Juan Carlos Caldera exigió fechas para las primarias de la MUD Leopoldo López no descartaría participar en unas elecciones primarias Ramos Allup: AD fue el partido que logró más votos en primarias El profesor universitario también recalcó la crisis en materia económica. Manifestó que el gobierno destruyó el aparato productivo del país, lo que se ve reflejado en la creciente inflación y escasez que se vive en el país."Mientras exista control de cambio y de precios, mientras haya coerción sobre la empresa privada y su producción, el salario mínimo seguirá siendo insuficiente ante la inflación", sentenció.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi