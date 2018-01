/ El aumento de los precios en el pasaje de autobús, no solo por el tradicional aumento de los días de asuetos, sino por el tema de la hiperinflación, obstruye la movilidad de miles de venezolanos. Asimismo, la imposibilidad de conseguir un bleto aéreo ha dado paso al bachaqueo en los aeropuesrtos nacionales del país.Largas colas, aumento indiscriminado del costo de pasaje, pago de los pasajes solo en efectivo, bachaqueo de los pasajes terrestres y áereos, mal estado de las unidades de transporte, inseguridad en la vía, son las vicisitudes que debe atravesar el venezolano para movilizarse a lo interno del territorio "Es como si tuviéramos nuestra comunidad por cárcel, es la prohibición de facto del libre tránsito en el territorio nacional", así lo decía Lisbeth Carmona en el terminal La Bandera de la ciudad de Caracas.No aceptan efectivoEn los distintos terminales del país hay una constante "Solo aceptan efectivo". Es una de las aristas del problema. "En un pais en el que pasas hasta cuatro horas en el banco para que te den 10 mil bolivares es inaceptable que en los terminales te cobren pasajes en 100, 200 y hasta 400 mil bolívares por pasajero en efectivo ¿Es que el gobierno no puede controlar algo tan simple como es la atención al pasajero en los terminales públicos" Aparte que no tiene viviendo sin efectivo, entonces no controla cosas como que cada linea de autobus use los puntos de ventas", denuncia Carlos Fuentes a aporrea.orgFlota insuficienteEl portavoz de la Asamblea Socialista de Transporte, Félix Jaramillo, aseguró recientemente que el 20 % de las unidades de transporte se encuentra fuera de servicio por la falta de repuestos y que el 65 % de la flota de autobuses tiene más de 15 años de servicio."Más de una vez hemos tenido la mala experiencia de viajar en un autobus que se accidenta en medio de la carretera. Es un peligro porque por lo general las carreteras está a oscuras, llena de delincuentes y sin punto de control. Viajar en autobús en Venezuela es toda una aventura extrema", expresa Yumaira Carmona en el terminal de Mérida.Bachaqueo de pasajes aéreosComprar un boleto aéreo nacional con meses de anticipación ya no es una opción en Venezuela . Planificar el viaje con pasaje en mano quedó en el recuerdo. Las aerolíneas liberan los asientos de los avion es treinta días antes, algunas, hasta solo 15 días previos, aseguran que la medida es forzada a la imprevista cancelación de vuelo s y la reducción de frecuencias en los destinos. Una vez que es tan dificil conseguir un pasaje áereo, en el aeropuerto de Maiquetia hay quienes "garantizan" un pasaje a personas que pasan por encima de los que se anotan en las largas listas de espera. Este pasaje se paga al momento de obtenerlo, previa cancelación de Bs 300 a 500 mil a los "intermediaros" entre la aerolinea y los pasajeros. "El gobierno no debe seguir permitiendo esta situación. El Ministerio de Transporte en manos de quien fue ministro de alimentación en el momento en el que nos quedamos desabastecidos de alimentos nos tiene sumamente preocupados. Es hora de que las autoridades competentes se centren en resolver el problema de la movilidad en Venezuela . Queremos terminales que tengan puntos de ventas, que tengamos una atención decente en los mismos, que exista higiene y seguridad en todos y cada uno de los terminales en Venezuela . Queremos comprar boletos aéreos sin ningún inconveniente. ¡Basta del bachaqueo de los pasajes!"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi