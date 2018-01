/ Los líderes de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel se expresaron a favor de las protestas violentas que han sacudido recientemente a la República Islámica de Irán, donde han fallecido alrededor de 12 personas.Desde el sábado, tercer día de las manifestaciones, el presidente estadounidense Donald Trump ha publicado varios mensajes en su cuenta verificada de Twitter en los que ha criticado a las autoridades iraníes.Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!— Donald J. Trump (@realDonald Trump ) 1 de enero de 2018Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi