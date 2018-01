/ El anuncio de Venezuela sobre la creación de una moneda digital colocó al país en la vanguardia de la tecnología y las finanzas globales, de acuerdo con los expertos en esta materia.El Petro despertó entusiasmo en la comunidad de inversores de las criptomonedas y generó distintas expectativas acerca de cómo evolucionará el sistema financiero internacional.Según un reportaje publicado en el sitio web de Telesur, David Jaramillo, ingeniero en Ciencias de la Computación y emprendedor blockchain, aseguró que Venezuela fue inteligente y comprendió una de las principales necesidades en el mundo de los activos digitales: ofrecer una garantía en recursos naturales, lo cual implica que el precio del Petro no estará vinculado a los caprichos y la especulación del mercado, sino que se asociará al valor de los activos reales como el oro, el gas, el diamante y el petróleo.Mencionó que se abren nuevas perspectivas para conseguir fuentes de financiamiento no convencionales, evitar los bloqueos y las sanciones de países como Estados Unidos, además de poder contrarrestar las tensiones de la inflación y el desabastecimiento empresarial.Por qué Venezuela está a la vanguardia en materia de criptomonedas. Cuál es el impacto de la certificación de El Petro con nuestras reservas petrolera, ¿existe otro caso de criptomoneda respaldada? Valor real de El Petro.– ¿Qué ventajas tiene el Petro respecto de otras criptomonedas?Las criptomonedas aprovechan lo mejor de internet y de las matemáticas para permitir transacciones de dinero entre los países y personas sin que nadie pueda intervenirlas o manipularlas. El Petro conserva este elemento clave de las monedas digitales, pero agrega otras características que lo potencian. Su valor no estará definido por la especulación del mercado, lo que muchas veces provoca grandes fluctuaciones tanto al alza como a la baja.El precio del Petro estará relacionado con el precio internacional del oro, gas, petróleo y diamantes. Es lo que hace mucho tiempo se viene pidiendo en la comunidad de inversores de monedas digitales. Existe un antecedente de una empresa que emitió una moneda digital respaldada en oro. Es el caso de Digix. Pero el Petro es un proyecto de proporciones mucho mayores. Se trata de la primera vez que un país decide emitir un activo digital respaldado con recursos del mundo real.La expectativa es muy alta porque al tener un Estado detrás, habrá grandes cantidades de materias primas garantizando la emisión de la moneda, lo cual implica que la escala y el volumen de las transacciones que puede tomar el mercado es ilimitado.– Si el Petro tendrá el valor de las materias primas, ¿por qué no comprarlas directamente?El inversor que quiere tener parte de su capital atado al precio del petróleo, oro, diamantes y gas, podría comprar directamente esos recursos y almacenarlos. Pero el traslado físico desde Venezuela hasta cualquier parte del mundo de barriles de petróleo o lingotes de diamante es costoso. El inversor tiene la opción de comprar algún derivado en las bolsas internacionales que represente el valor de la materia prima que quiere adquirir. Pero en ese caso hay costos de intermediación elevados.En el mundo de la criptomoneda el costo de transferencia y comisión tiende a ser cero. Es una forma de democratizar los movimientos financieros, sin importar los países ni los estratos sociales del inversor. Esto es posible por la tecnología blockchain que utilizan los activos digitales, en el que la descentralización de la información permite un mercado sin intermediación ni manipulación de terceros actores.– Valor real de un PetroEl Presidente de la República Bolivariana de Venezuela , Nicolás Maduro , informó este miércoles 27 diciembre que el Petro, la nueva criptomoneda venezolana, tendrá una cotización equivalente a la del barril de petróleo."Por cada Petro, un barril de petróleo, ese es el valor", explicó el Ejecutivo Nacional, durante una transmisión conjunta de radio y televisión.Al respecto, precisó que esta moneda virtual estará respaldada por uno de los campos activos en la Faja Petrolífera del Orinoco, cuyos pozos tienen cerca de 5 mil millones de barriles de crudo certificados internacionalmente.Recordemos que el pasado 3 de diciembre el Jefe de Estado anunció la creación de esta criptomoneda para fortalecer el sistema financiero, contrarrestar el bloqueo impuesto por el Gobierno estadounidense contra la nación y acceder a nuevas formas de financiamiento internacional, con el objetivo principal de potenciar la recuperación económica del país en 2018.El Petro tiene como base institucional, política y jurídica al Observatorio del Blockchain en Venezuela , que está integrado por un equipo multidisciplinario de especialistas en las áreas de tecnología, economía y finanzas, legal, área monetaria y mediática.– ¿ Venezuela va a conseguir más financiamiento del mundo?El Petro tiene todas las oportunidades para poner al mercado de monedas digitales a sus pies. Las reglas con las que se programe el activo digital venezolano deberán respetar los mejores estándares de la comunidad de criptomonedas para generar confianzas y seguridad. Un desarrollo eficiente y con pericia asegura un flujo enorme de inversiones para el país, desde muchas partes del mundo. Los inversores del universo de las criptomonedas hace tiempo vienen pidiendo tener la posibilidad de comprar con una parte de sus activos algo atado al mundo real, es decir al precio de las materias primas, y poder diversificar parte de su riesgo.El Petro responde a la perfección a esa consigna porque, le permite a esta comunidad -cada vez más grande- de las criptomonedas, adquirir materias primas (activos reales) sin salirse del mundo digital. Especialistas de todas partes ven con fuerte entusiasmo la propuesta. Uno de los primeros en dejarlo claro fue Max Keiser, experto en finanzas y tecnología de Russia Today. El mismo día del anuncio afirmó que Venezuela dio un paso enorme para tener un mecanismo revolucionario de financiamiento, en el que ningún Estado podrá impedir ni poner sanciones para boicotear la llegada de capitales.– ¿El Petro ayuda a saltar el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos?El Petro, al igual que el resto de los activos digitales, funcionará en base a la tecnología blockchain. Se trata de una innovación que usa funciones matemáticas como la hash, la capacidad para hacer cuentas de las computadoras y la conexión global a internet para automatizar las transacciones de dinero sin necesidad de un intermediario que certifique si se hizo o no el movimiento. La mejor forma para pensarlo es que la blockchain permite tener un dinero inteligente, que no necesita humanos que se aseguren que el movimiento de una cuenta a la otra se realizó correctamente.En el mundo de las criptomonedas no es necesario un procesador de transacciones como el Swift ni existen posibilidades para los países poderosos de cambiar las reglas de juego, manipular los movimientos financieros o imponer algún tipo de sanción a otros países o personas. La tecnología blockchain se encarga de dejar las reglas claras para todos y el que quiere participar se tiene que adaptar a esta idea de descentralización, en la que nadie tiene la posibilidad de poner el tablero a su favor o generar perjuicios a otros.El Petro, por tanto, va a permitirle a los venezolanos realizar operaciones financieras con otros países e incluso entre los propios habitantes, sin tener los controles ni apercibimientos de Estados Unidos, que no puede imponer sus reglas. Para dar de baja la blockchain los países debería desconectar internet en el mundo, un imposible.En la medida que esta tecnología se masifique en Venezuela se abrirá además un abanico de posibilidades. Desde la emisión de contratos de deuda en Petro hasta el uso de la blockchain y los activos digitales para enfrentar la inflación y las maniobras de desabastecimiento. Se podrá tener, por caso, una criptomoneda que sólo sirva para la compra de alimentos. El futuro llegó y Venezuela tiene todas las condiciones de aprovechar la tecnología para enfrentar las tensiones económicas.¿Qué es una criptomoneda?Una criptomoneda o divisa digital es básicamente un medio de intercambio electrónico. Contrario a las monedas emitidas por los Bancos Centrales del mundo (dólares, euros, etc.), la particularidad de las criptomonedas consiste en que su "producción" depende de contingentes de personas naturales o jurídicas no sujetas a regulación o intermediación de las instituciones financieras globales (dirigidas por EEUU) y estatales.Ese proceso de producción se conoce como "minado", en el cual redes de personas o grupos (llamados mineros), dotados de procesadores de alta potencia compiten en Internet para obtener la recompensa (bitcoin u otra criptomoneda), mediante la resolución de problemas matemáticos complejos, necesarios para el sostenimiento de las transacciones, probando números al azar con alta velocidad.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi