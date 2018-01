/ MONTEVIDEO.- La octava edición del Festival Internacional de Cine de José Ignacio, localidad costera al sureste de Uruguay, llegará al país suramericano el próximo 6 de enero y se extenderá hasta el 14 de ese mismo mes con la exposición de seis largometrajes al aire libre y al atardecer del verano austral.“Las noches de José Ignacio serán de película otra vez”, es la apuesta de esta iniciativa, que comenzó hace ocho años con una única proyección, explicó a Efe la directora del evento y programadora, Fiona Pittaluga.Serán tres las locaciones que alojarán esta edición, todas en los alrededores de José Ignacio, como la “Bajada de los Pescadores”, la antigua estación de tren del Pueblo Garzón y la chacra “La Mallorquina”, un establecimiento privado que queda a tres minutos del balneario principal.Pittaluga destacó que los tres entornos en donde se desarrollará el festival son “muy diferentes entre sí”, por lo que los programadores buscan elegir las películas teniendo en cuenta la locación en la que serán proyectadas.“Garzón es una antigua estación de tren que está abandonada. Intentamos que una de las películas más ‘bomba’ del festival para que la gente cinéfila que realmente se mueve hasta ahí tenga una muy buena experiencia”, agregó.Mientras que en la antigua estación de Garzón asistirán unas 200 personas, en la chacra “La Mallorquina” se esperan 300 y en la bajada de la playa otras 500.“Siempre intentamos tener una programación veraniega, amable, pero interesante y fuerte a la vez. Que mueva al espectador, pero que no sean películas muy de culto que no conozcan los directores o que no puedan ser entendidas por un público amplio”, expresó Pittaluga.El festival abrirá con una película de Disney y Pixar, “Coco”, y continuará con “The Florida Project” del estadounidense Sean Baker, “The Square” del sueco Ruben Östlund, “Western” de la alemana Valeska Grisebach, “A Ciambra” del estadounidense Jonas Carpignano y “Lucky”, largometraje de John Carroll Lynch que cerrará el festival en la noche del sábado 13 de enero.El trabajo de selección es “muy duro”, ya que los tres programadores del festival ven “miles de películas durante todo el año” para finalmente elegir seis.“Es un desafío increíble porque siempre hay muchas que nos gustan pero que no calzan entre las seis mejores. Es un desafío que está buenísimo pero que también es muy complejo”, manifestó Pittaluga.Al cabo del festival, el público podrá elegir la película que más le gusto, que será reconocida con una escultura, un galardón simbólico, que se le hace llegar al director o productor del largometraje vencedor.El evento cuenta con el auspicio de varias empresas privadas internacionales y nacionales, así como organismos como la agencia de comercio exterior Uruguay XXI y el Ministerio de Turismo del país suramericano.EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi