Pokémon Go llegó a los móviles de todo el mundo en julio de 2016 convirtiéndose en uno de los títulos más populares de ese año. El uso de la realidad aumentada fue uno de los principales atractivos del videojuego desarrollado por Niantic Labs para móviles.Millones de jugadores han pasado buena cantidad tiempo recorriendo centenares de sitios con el fin de capturar las especies más raras y difíciles, con el fin de poder completar la pokédex y convertirse en un maestro Pokémon.El videojuego ha tenido tal sensación que muchos usuarios han realizado todo tipo de experimentos. Desde usar apps de terceros para engañar al GPS hasta calculadoras para medir la capacidad de poder de una criatura.Ahora un grupo de usuarios ha logrado emular Pokémon Go en una Dreamcast VMU, la tarjeta de memoria virtual de la consola. En un video publicado en Instagram, los jugadores muestran el funcionamiento de este emulador, que no tiene ningún parecido con el título de Niantic Labs, pues su tecnología de animación es muy antigua, como los juegos de hace 30 años.Como se ve en el video de Instagram, ellos son capaces de ingresar a Poképaradas, conseguir bayas y encontrar pokémones durante su viaje, incluso han logrado emular el sonido clásico del videojuego.Pokemon GO for the Sega Dreamcast VMU gameplay video. 4 parts, swipe left to view the others. #sega #dreamcast #segadreamcast #pokemon #pokemongo #vmu #visualmemoryunit #pixelart #pixel #indiedev #retrocollective #retrogamesA post shared by guacasaurus_mex (@guacasaurus_mex) on Dec 29, 2017 at 8:42pm PST