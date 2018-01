/ Telegram, el principal competidor de WhatsApp en el servicio de mensajería móvil, estaría a punto de lanzar su propio blockchain y una criptomoneda que buscará emular a lo realizado hasta el momento por el Bitcoin, de acuerdo con una publicación que Anton Rozenberg, un ex empleado de la compañía hizo en sus redes sociales . La plataforma llevará por nombre "TON" se especula que las siglas harán referencia a "The Open Network" o "Telegram Open Network"; y que buscará mejorar la tecnología Blockchain; la criptomoneda, podría llamarse "Gram". De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Telegram cuenta con 180 millones de usuarios alrededor del mundo, sin embargo, las transacciones de esta criptodivisa, se realizarían bajo distintos servicios de mensajería, y facilitaran su uso. Pavel Durov, cofundador de Telegram ha mencionado a los medios en diversas ocasiones su interés por ayudar a la economía de la gente; se podría transferir dinero a la plataforma sin problemas, y al igual que muchas divisas virtuales, no estaría controlada por ningún gobierno o institución. El éxito de esta teórica criptodivisa aún es una incógnita. Habrá que esperar los resultados. Con información de: Cromo-El Observador | RipeCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi