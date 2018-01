/ político y jurisdiccional, bajo una fuerte controversia entre el ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, y el presidente Nicolás Maduro . Mucho se ha escrito sobre Herodes elGrande, un relato bíblico muy antiguo, sobre el rey de Judea que en el intento de matar al niño Jesús, mandó asesinar a todos los niños de Belén.Pero "en los días de Herodes" sucedieron muchos hechos. Que una vez analizados, se comprende mejor el contexto histórico de la vida, y el ministerio de Jesús (Mateo 2:1-16). Así como se evaluaran las gestiones publicas de Ramírez y Maduro , que por las altas posiciones que ejerció el primero, y la que ejerce el segundo esta polémica le hace un gravísimo daño a Venezuela , mas de la que ya tenemos, sea cual sea el veredicto final de esta espinosa disputa.Hay una interrogante en pleno desarrollo, ¿Porque Herodes quería matar al niño Jesús, si solo era un bebe? ¿Por qué el gobierno de Maduro quiere asesinar moralmente a Ramírez, el cual lo manifiesta públicamente? Si cuando Jesús nació existía un rey en Judea, y cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia Rafael Ramírez era el presidente de Pdvsa ¿Cuando Jesús murió ese territorio estaba en poder del gobernador romano, Poncio Pilatos, cuando Chávez murió Ramírez era el presidente de Pdvsa?Quien decidirá estas cuestiones previas de la alta política, entonces habrá que retroceder unos doscientos años antes del nacimiento de Jesús, como habrá que retroceder unos 20 años antes de Chávez llegar al poder para dilucidar este torbellino.La lucha por el poder en Judea, y la lucha por el poder en Venezuela , son dos similitudes según Ramírez. Cuenta la historia que en la primera mitad del siglo dos, Judea estaba bajo el control de la dinastía Seléucida de Siria, uno de los cuatro reinos en que estaba dividido el imperio de Alejandro Magno. Durante el año 168, los judíos se levantaron cuando el Rey Seléucida quiso sustituir la adoración de Jehová por el culto a Zeus, y mandó a profanar el templo de Jerusalén. Esa rebelión la dirigieron los Macabeos, quienes gobernarían Judea. Hoy con dos ex presidentes de pdvsa presos, y una orden de captura contra Ramírez, los órganos jurisdiccionales del Estado venezolano dirigen la acción contra estos ejecutivos del petróleo venezolano.Los príncipes asmoneos de la época Hircano II, y su hermano Aristóbulo, se enfrentaron en una feroz lucha por el poder. Desatándose una guerra civil, por lo que ambos le solicitaron la mediación a Pompeyo un general romano que se encontraba en Siria. Pompeyo como buen estratega, no perdió la oportunidad de aprovecharse de la situación. Hoy Ramírez en su misiva "Herodes" pide la mediación de Diosdado, Adán, Padrino, Chourio, Pérez Arcay etc. Será que tiene aspiraciones presidenciales dentro del psuv este año 2018, y lo quieren sacar de la jugada, cuando con la presunción del caso, se le hace un no tan sesudo análisis al polémico artículo de su autoría reciente.Por aquellos tiempos, los romanos se extendían hacia el este, controlando gran parte del Asia Menor. Pero en Siria, la situación era inestable debido a que unos frágiles gobernantes habían llevado al país a la anarquía. Como los romanos querían la paz en la región, Pompeyo se había lanzado a conquistar Siria. Hoy Ramírez en su articulo dice que Nicolás Maduro a sumido Venezuela en una profunda crisis social y económica llevando el país a la bancarrota, palabras mas, palabras menos, y por eso su aspiración presidencial, que no la manifiesta pero se le ven las costuras, además esta en su sano derecho de aspirar.Para la solución del conflicto entre los Asmoneos, el general romano apoyó a Hircano. Atacando Jerusalén e instalándolo en el poder. Asegurándose los romanos de que su autoridad fuera limitada, dándole a Hircano el título de etnarca. Siendo un gobernador subordinado, manteniendo el cargo mientras tuviera el beneplácito de Roma. Así, Hircano tuvo la potestad para decidir en cuestiones locales, no así en la política exterior. Ramírez deja entrever que para ser candidato tendrá que tener el beneplácito de la ANC "plenipotenciaria y supra constitucional", corriendo el riesgo que lo deslicen con sus casi dos metros de estatura a una cómoda habitación de 1.50 x 1.50 en la tumba de Plaza Venezuela Aunque pasado más de doscientos años de la intervención de Pompeyo en el conflicto de los Asmoneos, en el grupo derrotado cundía descontento. En varias ocasiones intentaron recuperar el poder. Logrando recuperarlo finalmente en el año 40 con ayuda de los partos, enemigos acérrimos de los romanos. Cuando se aprovecharon de la confusión existente en Roma debido a la guerra civil, invadieron Siria y Judea, sustituyendo a Hircano por un Asmoneo, que no se plegara a los dictados del imperio. Después de 5 años de Maduro en el poder, será posible que otro hijo de Chávez lo sustituya en el poder, cuando la lucha fratricida por la candidatura presidencial amenaza llevarse a pdvsa en los cachos, y a sus mejores técnicos que aun quedan en esa empresa.Herodes decidió huir a Roma, donde fue muy bien recibido. La intención de los romanos era recuperar el control de Judea, echando a los partos y colocando allí un gobernante de su confianza. Viendo en Herodes al aliado que buscaban, el Senado romano lo coronó rey de Judea. Demostrando hasta qué punto haría concesiones para mantenerse en el poder, Herodes encabezó una procesión desde el Senado hasta el templo de Júpiter, donde ofreció sacrificios a los dioses paganos. Con el apoyo de las legiones romanas, derrotó a sus enemigos en Judea, y recuperando el trono. Comenzando unas brutales represalias contra todos los que se le habían opuesto. Exterminó a los Asmoneos, con la ayuda de los judíos que lo apoyaron. Ramírez dice en su escrito que en contra de el, y de su equipo que lo acompañó en su gestión se ha desatado un brutal represión.Herodes ejerció sobre Judea un poder absoluto. De hecho, llegó a controlar a su antojo el nombramiento del sumo sacerdote. Ramírez deja entrever que Maduro ejerce un poder a su antojo cuasi absoluto sin control alguno.En lo personal, la vida de Herodes fue muy tormentosa. Las intrigas palaciegas eran muchas, de sus diez esposas todas deseaban que el heredero del trono fuera uno de sus hijos. Con el paso del tiempo, Herodes se volvió más cruel y desconfiado. En un ataque de celos ordenó la ejecución de su esposa favorita Marianne. Después mandó estrangular a dos de los hijos de ella, acusados de conspiración. Conociendo las acciones de Herodes, con la que eliminó a sus hijos, y el ensañamiento como eliminaba a sus rivales, por eso es bueno leer en el Evangelio de Mateo, el porque ordenó matar a los niños de Belén. Pero en pleno siglo XXI comparar a Nicolás Maduro con Herodes le pone los pelos de punta a cualquier cristiano por muy ignorante que sea.Mucho se dijo que Herodes, sabia de su falta de popularidad, programando que el día de su muerte fuera decretado día de duelo nacional.Con la muerte de Herodes, Roma decretó que el gobernante de Judea fuera su hijo Arquelao, quien no tenía ninguna popularidad. Su mandato duró una década, hasta que Roma lo destituyó, y nombró un gobernador romano, quien fue el predecesor de Poncio Pilatos. Esta fue la situación política cuando Jesús comenzó su ministerio (Lucas 3:1). Hugo Chávez antes de morir pidió el voto al pueblo para que Maduro lo sustituyera, pero no para que destruyera al pueblo y lo pusiera a hurgar en la basura, Rafael Ramírez dixit.Herodes fue un brillante político, pero también un asesino psicópata. El peor de sus crímenes fue su intención de matar al niño Jesús. Con todo, este análisis de la vida de Herodes es un pequeño interés para ilustrar a los lectores a leerse la Biblia. Esto ayuda a conocer algunos importantes entretelones de la época; además de saber cómo cayeron los judíos bajo el dominio romano, y nos proporciona el contexto como Jesús vivió y efectuó su ministerio. Así también el intentar poner en su sano contexto la comparación que hace Rafael Ramírez del presidente Nicolás Maduro con Herodes, sin que el suscrito haga juicio de valor de su artículo, y que sean los lectores que saquen sus conclusiones de esta disputa.