/ Que si volvió la iguana, que si el trineo de Santa choco con las líneas, que uno de los cochinos que venia volando desde Portugal se estrello con una torre de transmisión, que Ramirez se robo las guayas y para usted de contar. No había que hacer, nos toco cenar a oscuras y acostarnos temprano, El apagoncito duro justo hasta las 5:00 p.m del día 26. La misma guevoná ocurrió ayer 31 de Diciembre solo que la luz se fue a las 8:30 p.m. y a la hora que escribo este artículo (7:20 a.m. 01-01-2018) no ha llegado. No hay Television y por supuesto no hay internet por wifi y los datos Movilnet no sirven pa un coño desde hace semanas largas.En mis 60 años de vida, jamas de los jamaces salvo en una sola ocasión, había pasado unas navidades a oscuras; Parte de mi infancia la viví en el campo, donde no existía el servicio eléctrico, pero, existían las lámparas de kerosen, lámpara de gasolina blanca y velas que duraban toda la noche y mas. Y un radiecito de pilas que también duraba que jode y nunca nos tuvimos que comer una hallaca en la oscuridad plena.Oficialmente y gracias a los constantes apagones eléctricos y ahora también apagones de la Tv por cable y el internet ; aun no tengo claro cual fue la causa de tales fallas; Si fuela iguana, los cochinos voladores, el robo de guayas, el trineo de Santa, o la mas comentada de todas las causas como lo es la ineficiencia y desidia por parte de Corpoelect Falcón.Me declaro abiertamente Ateo, no profeso religiónaalguna ni me rijo por dogmas o costumbres basados en algún ídolo religioso, pero fui criado y educado por padres y familiares con profundas raíces y creencias religiosas y por aquello de: "A donde fueres, has lo que vieres" me apego a las costumbres del resto de mi familia. En lo personal, un 24 o un 31 de diciembre son días normales como cualquier otro para mi, solo que el compartir alegremente con toda la familia, mis hijos, mis nietos, mi amada esposa, los vecinos, los amigos; me fue inculcado desde la niñez y no hay que ser creyente o religioso para tener valores de respeto, honestidad, integridad moral, compañerismo, amistad entre otros, para ponerlos en práctica. Nada mas triste y decepcionante que, después que a "Santa" le costo una bola y parte de la otra lograr traerle un regalito a un niño, éste no pueda disfrutarlo porque no hubo luz eléctrica.Sección solo para adultos:Me entere por Radio Acera Vecinal que; nuestro Presidente Maduro había anunciado un nuevo aumento salarial y del llamado cesta ticket, así como también hizo otros anuncios sobre medidas de orden social. No se quien coño es el asesor económico de la Presidencia, pero de lo que no me queda duda, es que sea quien sea, se trata del escuálido opositor mas sanguinario, cruel, sádico, miserable e indolente que exista. ¿Acaso no sabe el Presidente Maduro que cada vez que decreta un aumento salarial, sin tomar ninguna medida eficaz y contundente en contra de la especulación atroz y descarada, los Venezolanos nos hacemos mas pobres?, Coño hasta cuando pana. Quien coño en mi país, que devengue un sueldo mínimo mas cesta ticket y los que estamos pensionados, puede sobrevivir a esta debacle de precios irracionales que hemos vivido en los últimos meses y que al día de hoy, aun cuando por ser feriado todo esta cerrado, lo que acaba de ser decretado no da para comer tres días. "No me defiendas compadre" y "con amigos así, quien necesita enemigos?" ."No se puede llamar violación si la persona violada se menea", perdonen lo crudo de esta frase pero en verdad, a estas alturas es lo que me parece que esta haciendo el Gobierno, me explico.Para que el imperio y todos los países que lo apoyan nos quiten la tilde de País en Dictadura; Liberamos a cualquier cantidad de asesinos, apátridas, guarimberos, incendiarios, colocadores de guayas decapitantes, destructores de bienes nacionales y particulares, etc etc, para de esta forma quedar bien ante el mundo mientras que las victimas de todo el caos provocado, se lame un chaparro.Para que no digan que atentamos contra la libre empresa y el desarrollo comercial privado; permitimos o nos hacemos los guevones con los acaparadores, los especuladores, los bachaqueros, los usureros que esconden todo producto y/o los venden al precio que les sale del forro sin piedad alguna.Para evitar que digan que estamos contra la libertad de expresión; dejamos que las cadenas de radio y televisión nos llenen de toda basura y porquería jamás vista y mucho menos permitida en nación o país alguno.Para que no nos tilden de violadores de los derechos humanos; Tomamos medida fuertes y contundentes en contra de policías, guardias nacionales y otras autoridades que el algún momento tuvieron que usar la fuerza (salvo excepciones) de la Ley en contra de malandros, la drones , atracadores, violadores, asesinos y demás delincuentes y para ponerle la guinda a la torta, los enviamos a contener manifestaciones violenta, totalmente desarmados sin nada como defenderse mas que el escudo y el casco.Para dar señales de tolerancia y respeto; nos sentamos a "Dialogar" muy placida y amenamente con quienes son los causantes, patrocinadores e iniciadores de todo el caos vivido en nuestro país durante el año 2017.Pudiera estar todo el día relacionado todos los casos en los cuales lamentablemente, nuestro gobierno, mas que tomar medidas eficaces, contundente, aplicar la Leyes emitidas de manera inexorable para lo cual fueron hechas, ha sido todo lo contrario. Pura pajametría verbal y horas y horas de alocuciones en Cadena de radio y tv con advertencias y amenazas que jamás se han llevado a la práctica, Puro amagar y amagar y nada que golpea.Cuando se habla y se dice mucho, y es poco lo que hace, lo primero que se pierde es el respeto y cuando se pierde el respeto ya no queda nada que ganar(mía).Si alguna cualidad tuvo nuestro eterno Comandante Chávez, fue que; Quien no lo respetaba le temía debido a lo integro y firme de sus decisiones. Lamentablemente nuestro el gobernó actual no cuenta con ninguna de las dos, cosa difícil de superar a estas alturas.Amanecerá y veremos, Feliz y prospero año 2018 Camaradas.