Este lunes 1° de enero, en el primer día del año 2018, una vez más se evidenció la grave crisis en el sistema sanitario del país.Una mujer parió en una carreta que era jalada por un burro en Maracaibo, estado Zulia.La periodista Laura Castellanos informó en Twitter que la mujer no pudo llegar a tiempo al hospital por la falta de transporte."No llegó a tiempo, no había transporte y llegó en una carreta tirada por un burro", escribió la periodista en la red social.En Maracaibo, ayer, mujer parió en una carreta arrastrada por un burro mientras la llevaban al hospital del Marite. pic.twitter.com/BAXajrwWX9— RCTV.net (@RCTVenlinea) 2 de enero de 2018En esta carreta con este burro dio a luz una señora cuando era trasladada al hospital el Marite en Maracaibo. Hasta dónde se puede llegar? Información de @LDanieri pic.twitter.com/qIbN0BEy0m— Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) 1 de enero de 2018Ayer un GNB mata a una chica embarazada que protestaba para que le entregaran un pedazo de pernil que compró al gobierno . Hoy una joven parió en las puertas de un hospital . No llegó a tiempo , no había transporte y llegó en una carreta tirada por un burro (foto @LDanieri ) pic.twitter.com/CZf32ARWY6— Laura Castellanos (@LauraCNNT) 1 de enero de 2018