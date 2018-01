/ Redacción deportes, 2 ene (EFE).- El suizo Roger Federer ganó este martes, por 6-3 y 7-6 (8), al ruso Karen Khachanov en su segundo partido en la Copa Hopman, el torneo de tenis por equipos mixtos que hasta el 6 de enero se disputa en Perth (Australia).Como hizo en su estreno ante el nipón Yuichi Sugita, el helvético resolvió en dos mangas, aunque no lo tuvo fácil ante un rival que le puso en algún que otro aprieto. No obstante, en los momentos clave Federer sacó su calidad y precisión.De esta forma dio a Suiza el primer punto del segundo enfrentamiento del torneo. A continuación su compatriota Belinda Bencic se enfrentará a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y después se jugará el doble.En su primer encuentro, Suiza venció por 3-0 a Japón, lo que le situó en cabeza del grupo B.La sesión nocturna de la Copa Hopman contó con 13.943 seguidores en las gradas, récord del torneo, informó la organización.El otro enfrentamiento del día, entre Estados Unidos y Japón, estuvo marcado por las lesiones. Naomi Osaka no pudo jugar por una enfermedad, lo que otorgó el triunfo al cuadro norteamericano.La organización decidió contar en su lugar con la joven australiana Maddison Inglis, a la que se impuso la estadounidense CoCo Vandeweghe por 7-5 y 6-2.En el individual masculino, Yuichi Sugita dominaba por 7-6 (1) y 1-1 cuando Jack Sock se vio obligado a abandonar.De esta forma, se organizó un partido de dobles con las parejas Inglis-Sugita y Vandeweghe-Pat Cash en el que se impuso la primera por 0-4, 4-3 y 4-0. EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi