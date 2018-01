/ La española Garbiñe Muguruza, número dos mundial, se retiró del torneo de Brisbane (Australia) en su primer partido al sufrir unos calambres en la pierna derecha que le impidieron cerrar el choque que dominaba por 7-5, 6-7 (3) y 2-1 ante la serbia Aleksandra Krunic.Muguruza, primera cabeza de serie y que podía haber recuperado en esta cita el número uno del mundo que ahora ocupa la rumana Simona Halep, requirió asistencia médica en la pista pero no pudo continuar en juego y se retiró entre lágrimas.Su abandono en este partido de segunda ronda clasifica a Krunica para cuartos de final. La próxima rival de la serbia será la letona Anastasia Sevastova, séptima favorita, que eliminó a la rumana Sorana Cirtsea por 6-2 y 6-1.Garbiñe Muguruza estaba asimismo inscrita en el torneo de dobles formando pareja con la también española Carla Surárez.Top seed Garbiñe Muguruza is forced to retire while leading 2-1 in the 3rd set. Aleksandra Krunic, who recovered from 2-5 down in the 2nd, advances. #BrisbaneTENnis pic.twitter.com/QS1w5N0uOp— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) 2 de enero de 2018Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi